L'animo rock di Rossella Coci a The Voice Senior: è standing ovation

Tanti i talenti della terza puntata di The Voice Senior, il talent show di Rai 1 dove i concorrenti over 60 stanno dimostrando di avere grinta da vendere. Al timone del programma, come sempre, Antonella Clerici, mentre nella giura ritroviamo ancora Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, I ricchi e poveri e Clementino. In queste blind audition i quattro giudici si stanno accaparrando i talenti migliori e quando è arrivato un vero animo rock, come quello di Rossella Coci, hanno fatto di tutto per non farselo scappare.

Chi è Rossella Coci, concorrente di The Voice Senior

Rossella Coci ha 64 anni, vive a Prato e si è sempre occupata di musica. Nella sua presentazione ha raccontato il suo percorso come cantante: “Prima ho lavorato come solista, con una collega che suonava il pianoforte”, poi con il tempo, a questo duo si sono unite una bassista e una batterista e insieme hanno dato vita a una band tutta la femminile: le Curve pericolose. Poi le cose negli anni sono cambiate: nel 2001 l’ultimo concerto e la scelta di staccare e occuparsi della madre malata. “Negli ultimi 20 anni non ho più cantato né fatto serate”, confessa commossa Rossella Coci. Ad accompagnarla a The Voice c’è la sorella, ma il regalo di quest’avventura è dei suoi due figli.

Rossella Coci: grinta pura con Long Train Runnin’

Sul palco di The Voice Senior Rossella Coci porta una canzone grintosa: Long Train Runnin’ dei The Dobbie Brothers. Chitarra in braccio e pantaloni in pelle, la 64enne ha regalato al pubblico dello show un momento di puro rock, ricompensato dalla standing ovation alla fine della performance. Estasiati anche i giudici che hanno fatto a gara per avere l’interprete nel loro team. Clementino addirittura l’ha invitata in un duetto pur di convincerla, ma alla fine Rossella Coci ha scelto cosa le ha dettato il cuore, ossia la squadra di Loredana Bertè.