The Voice Senior: le anticipazioni di stasera e i concorrenti già in gara

Stasera, venerdì 10 dicembre, alle 21.15 su Rai1, andrà in onda la terza puntata con The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60. Squadre ancora da formare, coach da convincere, esibizioni da valutare. Al centro della puntata, una nuova sessione di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” tipiche del programma.

I giudici

Obiettivo degli aspiranti concorrenti, ancora una volta quello di conquistare almeno uno dei giudici - tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino – attraverso l’unico strumento che hanno a loro disposizione: la voce.

Ad accogliere i cantanti, infatti, i quattro coach girati di spalle: solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, la scelta passerà al concorrente, che deciderà a chi affidare il proprio percorso.

I concorrenti già "aggiudicati"

Nella seconda puntata, Orietta Berti si è aggiudicata Cosetta Gigli e Franco Tortora, Loredana Berté ha scelto Stefania Castelli, Michele Longo, Pasqualina Piludu ed Ezio Turchetti, mentre Gigi D’Alessio ha ottenuto Lalo Cibelli, Annibale Giannarelli e Fabrizio Pausini. Infine, Clementino ha portato nel suo team Marcella Di Pasquale e Giuseppe Mariniello.

Chi saranno i prossimi a entrare a far parte delle squadre dei coach?