The Voice Senior: vince Maria Teresa Reale, il trionfo in finale

Si spengono le luci sulla terza edizione di The Voice Senior e si accendono i riflettori sulla vincitrice: Maria Teresa Reale. Il talent show canoro condotto da Antonella Clerici e dedicato agli over60 giunge al termine con una finale senza esclusione di colpi, che ha visto trionfare Maria Teresa, che si aggiudica così l’ambito premio, vale a dire la pubblicazione di un proprio album sotto etichetta Universal.

The Voice Senior: la finale

Si presentavano in dodici all’appuntamento finale di The Voice Senior. L’ultima puntata della terza edizione del talent show di Rai 1 vedeva infatti tre concorrenti per ogni squadra di ciascuno dei giudici. Clementino ha portato come finalisti Minnie Minoprio, Maria Teresa Reale, e Alex Sure, Loredana Bertè contava in squadra su Aida Cooper, Lisa Manosperti e Ronnie James, Gigi D’Alessio si è presentato con Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi, mentre i Ricchi e Poveri avevano Stefano Borgia, Paolo Emilio Piluso e Mario Aiudi nel team dei propri talenti “over”.

In una serata live dove è spiccata anche la presenza di Fiorella Mannoia, come super-ospite che ha aperto la finale, ogni concorrente è salito sul palco per esibirsi. La prima è stata Lisa Maggio con “Se telefonando” (nella versione di Nek, e con tanto di tributo a Maurizio Costanzo), a seguire Stefano Borgia con “Il cielo” di Renato Zero, Marco Rancati con “The great pretender” dei Platters (in versione Freddie Mercury), Maria Teresa Reale con “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, Ronnie Jones con “You are the sunshine of my life” di Stevie Wonder, Lisa Manosperti con “La donna cannone” di De Gregori, Minnie Minoprio con l’iconica “Sex Bomb” di Tom Jones, Claudio Morosi l’intensa “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, Mario Aiudi con “I’ve got you under my skin” di Frank Sinatra, Paolo Piluso con “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti, Alex Sure con “Saturday night’s alright” di Elton John, e infine Aida Cooper con “E non finisce mica il cielo”.

I quattro super-finalisti a giocarsi la vittoria sono poi stati Maria Teresa Reale, Paolo Piluso, Lisa Manosperti e Alex Sure, richiamati sul palco per l’esibizione decisiva. Fuori, a sorpresa – col televoto – i volti più “noti” del passato come Ronnie Jones, Minnie Minoprio o Marco Rancati; Gigi D’Alessio è rimasto spettatore, senza rappresentanti del suo team, mentre Clementino aveva ben due concorrenti.

Vince Maria Teresa Reale

Alla fine il televoto del pubblico a casa va a premiare Maria Teresa Reale (prima vittoria per il team Clementino nel programma), che si aggiudica con il 34,9% la terza edizione di The Voice Senior. Insegnante di canto, volevo andare a The Voice anche per i suoi allievi e per Gabriele (il suo compagno di palco, scomparso 8 anni fa, a cui ha dedicato la finale). Il suo nome si aggiunge così all’albo d’oro del talent, dopo le vittorie di Erminio Sinni e Annibale Giannarelli, rispettivamente nella prima (2020) e nella seconda edizione (2021-22).

Si riparte subito con The Voice Kids

A neanche ventiquattro ore dal termine della terza edizione di The Voice Senior, Antonella Clerici tornerà subito al timone della prima serata di Rai 1 con The Voice Kids, il nuovo spin-off versione “under” del talent dedicata ai più piccoli, bambini tra i sette e i quattordici anni. Squadra che vince non si cambia: confermata quindi la giuria composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Appuntamento con la prima delle due serate domani sabato 4 marzo alle 21:20, sempre su Rai 1.