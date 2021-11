The Voice Senior: Walter e suo figlio Matteo, nato con la spina bifida, emozionano tutti

Grandi emozioni per il debutto della nuova edizione di The Voice Senior. La storia del concorrente aretino Walter Semprini e di suo figlio Matteo è di quelle che colpiscono. A 66 anni, Walter ha deciso di rimettersi in gioco e provare e darsi una seconda occasione con la musica.

Cantare era sempre stato il suo sogno, oltre che il suo lavoro per un certo periodo, ma una serie di problemi personali avevano portato Walter a fare altre scelte, senza rimpianti. La nascita del figlio Matteo, venuto al mondo con la spina bifida, ha cambiato la sua vita. Walter ha definito il figlio "il mio coach di vita", ma il ragazzo è anche il suo impresario, il suo manager. "Quando Matteo è cresciuto ho trovato la forza di ripartire e tornare a cantare, più forte di prima", ha raccontato.

The Voice Senior, Walter e suo figlio Matteo colpiscono tutti

È stato proprio Matteo a scegliere la canzone che Walter avrebbe dovuto portare a The Voice Senior (come pure il look per la serata). Walter ha cantato 'Cambiare' del compianto Alex Baroni e per lui si sono girati tutti e quattro i giudici: Clementino, Gigi D'Alessio, Orietta Berti e Loredana Berté.

Al termine dell'esibizione, Walter si è raccontato: "Ho cantato una decina d'anni come professionista, poi il 'coach' è venuto al mondo con qualche problema e ho dovuto resettare i sogni". Con lui sul palco anche la moglie Manola e il "coach". Matteo, dopo aver sentito il padre cantare e aver visto l'effetto che ha avuto sui giudici, non ha potuto fare a meno di esclamare: "Babbo, che spettacolo!".

Tutti i giudici si sono detti disponibili ad avere Walter in squadra. La più convinta, al punto da alzarsi in piedi sbracciandosi per l'entusiasmo, è stata Loredana Berté. La scelta di Walter è caduta proprio su di lei.