"The Voyeurs", il film Prime Video da vedere... proprio per quel motivo lì

Venerdì 10 settembre è uscito su Prime Video The Voyeurs, film Amazon Original con quattro giovani protagonisti: Sydney Sweeney (una delle protagoniste anche di The White Lotus), Justice Smith, Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo.

Se avete amici un po' "riservati", è probabile che sentirete poco parlare di questo film, ma è altrettanto probabile che The Voyeurs si imponga come uno dei titoli più visti quest'anno su Prime. Perché è un bel film, in generale, ma nello specifico perché è un bel film... per chi cerca qualcosa di erotico e fatto bene.

Nel caso vi siate incuriositi, vi invitiamo a leggere la nostra recensione, con la sintesi (senza spoiler) e il nostro giudizio su The Voyeurs.

The Voyeurs, di cosa parla il thriller erotico su Prime

Come avevamo riportato in sede di annuncio dell'uscita, nelle intenzioni di Amazon il film The Voyeurs dovrebbe dare nuovo slancio al "genere recentemente trascurato del thriller-erotico".

Ecco la sintesi della trama. Siamo nel centro di Montreal, dove la coppia formata da Pippa (Sweeney) e Thomas (Smith) si è appena trasferita in un bellissimo loft. A un certo punto, i due si accorgono che nell'appartamento dall'altra parte della strada (e senza mezza tenda) c'è un'altra giovane coppia, formata da un fotografo e una modella, che non si fanno alcun problema a fare sesso davanti alle finestre illuminate.

Inizialmente, Pippa e Thomas sono piuttosto eccitati dalla cosa: comprano un binocolo per osservarli meglio e si mettono a fare i guardoni (i voyeurs, appunto), in qualche caso lasciandosi trasportare loro stessi dall'eros dei loro dirimpettai.

Poi però un giorno scoprono il vicino che fa sesso con un'altra modella, che non è sua moglie, e l'osservazione inizia a farsi morbosa. Anche perché Thomas escogita uno strano (e probabilmente irrealizzabile, nella realtà) metodo per sentire quello che dicono nell'appartamento di fronte, usando un puntatore laser, uno specchietto e un microfono.

Ci fermiamo qui per non rovinare la visione del film, ma vi invitiamo a dare una sbirciatina (è il caso di dirlo) al trailer del film pubblicato su YouTube da Prime Video