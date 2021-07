Se amate "This is us", dovete assolutamente vedere il film "The Water Man" su Netflix

È uscito il 9 luglio, un po' in sordina, e forse ve lo siete persi: stiamo parlando di The Water Man, un film del 2020 da poco entrato nel catalogo di Netflix e che merita di essere visto da tutti, a ogni età, ma soprattutto da una categoria di persone: i fan della serie tv This is us.

Non perché il film racconti una storia simile a quella della famiglia Pearson, ma perché il protagonista del film è Lonnie Chavis, il 14enne che in This is us intepreta Randall da piccolo: in The Water Man, Chavis dimostra di essere, alla sua giovane età, un attore di straordinario talento e dal sicuro futuro hollywoodiano.

Per gli amanti di This is us e un po' per tutti, ecco la trama in breve di The Water Man e i motivi per vederlo.

The Water Man, di cosa parla il film su Netflix

Lonnie Chavis è Gunner, un ragazzino che in un certo senso ricorda Randall: studioso, diligente, affettuoso, umile e rispettoso di tutti. E con un dolore grande che ha a che fare coi genitori: con il padre Amos, un marine severo e spesso lontano da casa (interpretato da David Oyelowo, da poco visto in Chaos Walking e The Midnight Sky, e qui al debutto come regista), non ha un grande rapporto, ma dovrà costruirlo per forza visto che l'adorata mamma Mary (Rosario Dawson) è gravemente malata di leucemia.

Quasi per caso, Gunner sente parlare di The Water Man, l'Uomo dell'Acqua protagonista di una leggenda della cittadina in cui si è da poco trasferito e secondo cui questo ex minatore ormai centenario nascosto nei boschi sarebbe immortale grazie a una pietra trovata quando era giovane.

Ovviamente, un bravo ragazzo come Gunner, che ha persino studiato tutti i libri della biblioteca scolastica che parlano di leucemia per dare una mano alla mamma, non si rassegna alla sua morte e decide di partire alla ricerca dell'Uomo dell'Acqua insieme a Jo (Amiah Miller), una ragazza un po' strana che racconta di sapere dove si trova la casa nascosta dell'eremita immortale.

Per evitare spoiler ci fermiamo qui, non prima di invitarvi a dare un'occhiata al trailer del film disponibile sul canale YouTube di Netflix.

Perché vedere The Water Man su Netflix

La "T" che indica che un film è adatto agli spettatori di tutte le età può essere a volte un segnale che si sta per assistere a una storia per bambini, ma non è il caso di The Water Man. È vero, il protagonista è un ragazzino, ma la storia che racconta questo film è tutt'altro che infantile.

Tensione, amore e amicizia, ma anche dolore e sacrificio: valori e sensazioni che sono fam iliari anche agli adulti, e che qui vengono narrati con un tocco delicato, che non indulge mai sugli aspetti drammatici ma li tratteggia con sensibilità, facendo emozionare fino all'ultima scena.

Questo film, prodotto da Oprah Winfrey, parla di una leggenda a cui credono grandi e piccoli, chiunque rifiuti di arrendersi senza lottare alle avversità della vita, anche a costo di metterla a rischio per le persone amate. Senza però perdere la consapevolezza che non c'è coraggio o intelligenza che ci possano risparmiare i momenti difficili che inevitabilmente viviamo.

In tutto ciò, l'intepretazione di Lonnie Chavis è assolutamente magistrale per la compostezza con cui dà vita al suo personaggio, forte eppure delicato, che è impossibile non amare. Ma del talento di Chavis si erano già accorti tutti quelli che da anni lo ammirano in This is us.