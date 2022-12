The White Lotus 2, stasera la quinta puntata: le anticipazioni

In onda oggi, 5 dicembre, alle 21.15 su Sky Atlantic, il quinto appuntamento con “The White Lotus 2” ci presenta segreti, confessioni e sfoghi (tra Harper, Ethan, Daphne e Cameron), amori forse non corrisposti (Albie e Lucia), visite alla città di Palermo (Tanya, Portia, Quentin).

The White Lotus 2: anticipazioni quinta puntata

Harper, Ethan, Daphne e Cameron fanno un tour alcolico che prevede confessioni, ripicche, accuse più o meno esplicite. Harper finisce in preda dell’alcol, mentre Ethan accusa Cameron di aver sempre avuto l’abitudine di provarci con tutte le donne, comprese quelle che, nel corso del tempo, interessavano a lui. Sul finire della giornata, a cena, Cameron tocca con una mano la gamba di Harper.

Albie rimane sorpreso quando Lucia gli chiede del denaro per la notte di sesso che hanno trascorso insieme. Dominic lo mette così in guardia, ma l’uomo è ormai troppo preso dalla donna e trascorre un’altra notte in suo compagnia.

Nel frattempo Mia continua ad offrire il suo corpo a Giuseppe, con lo scopo di ottenere spazio e pubblicità nel mondo della musica.

Intanto Tanya e Portia visitano Palermo con Quentin e la sua compagnia. Tra uno spettacolo teatrale e una fermata d’obbligo per scoprire le delizie culinarie del luogo, Tanya resta a bocca aperta quando scopre che Jack è l’amante di Quentin.

Dove vedere “The White Lotus 2” (5 dicembre 2022)

La quinta puntata di “The White Lotus 2” va in onda lunedì 28 novembre su Sky Atlantic (canale 110) a partire dalle 21.15. Gli episodi della serie sono inoltre visibili su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.