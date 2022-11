The White Lotus 2, stasera la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi su Sky Atlantic va in onda il secondo appuntamento con “The White Lotus 2”, la serie antologica di Mike White che, dalle Hawaai, si trasferisce quest'anno a Taormina. Un gruppo di persone trascorre le proprie vacanze nel White Lotus in Sicilia. Tensioni, incomprensioni ed equivoci sono in agguato.

The White Lotus 2: anticipazioni seconda puntata

“The White Lotus” è nata come miniserie in sei episodi. Creata da Mike White e trasmessa nel 2021, ha avuto un grande successo anche grazie al passaparola che l’ha portata non solo alla vittoria di importanti premi, ma ad una seconda stagione inizialmente non prevista.

Con tono ironico, la prima stagione di “The White Lotus” narrava le vicende di un gruppo di ospiti, nell'arco di una settimana, in un resort della Hawaii. Un racconto corale dominato da una variegata umanità, tra segreti, vizi e satira sociale.



La seconda stagione della serie ha come titolo originale “The White Lotus: Sicilia” e cambia innanzitutto ambientazione: dall’hawaiiana Maui siamo passati alla siciliana Taormina. Ma non è la sola novità perché, toni e struttura a parte, i personaggi cambiano in toto, se si esclude la Tanya McQuoid interpretata da Jennifer Coolidge, in scena con il marito Greg (Jon Gries). Tra i nuovi personaggi - e relativi interpreti - troviamo Bert di Grasso (F. Murray Abraham), il figlio Dominic (Michael Imperioli) e il nipote Albie (Adam DiMarco); Daphne Babcock (Meghann Fahy) e il marito Cameron (Theo James); la coppia formata da Ethan (Will Sharpe) e Harper (Aubrey Plaza); la cantante Mia (Beatrice Grannò); Quentin (Tom Hollander) con gli amici e il nipote Jack (Leo Woodall); Portia (Haley Lu Richardson); la siciliana Lucia (Simona Tabasco); Valentina (Sabrina Impacciatore), direttrice del White Lotus Sicilia.

La seconda stagione è formata da sette episodi, in onda su Sky Atlantic il lunedì sera a partire dal 7 novembre. La puntata d'esordio ci ha mostrato un flashforward che segnerà tutti i successivi appuntamenti: abbiamo scoperto che alcuni ospiti del White Lotus in Sicilia sono morti in una spiaggia vicina. Cosa è accaduto?

Oggi va in onda la seconda puntata stagionale, dal titolo "Sogno italiano". Dopo aver introdotto i vari personaggi principali, questa settimana si comincia a scardinare piccoli grandi problemi e difetti di ciascuno. Tra le altre cose si indaga sul rapporto tra coppie, Harper-Ethan e Cameron e Daphne. Tensioni, rimescolamenti e ripicche: la tensione è destinata a crescere.

Dove vedere “The White Lotus 2” (14 novembre 2022)

La seconda puntata stagionale di “The White Lotus” va in onda lunedì 14 novembre a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110). La serie è inoltre visibile su NOW, per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go.