The White Lotus 2, stasera la sesta puntata: le anticipazioni

Penultimo appuntamento stagionale con la serie creata da Mike White. Ambientata per questa seconda stagione a Taormina, “The White Lotus” prepara le carte in vista dell’episodio finale. In onda oggi, 12 dicembre, questa sesta puntata mette a confronto Ethan e Harper, i Di Grasso e i loro parenti italiani, Tanya e Quentin.

The White Lotus 2: anticipazioni sesta puntata

Ethan e Harper discutono dei loro problemi, concordando che l’attrazione di un tempo non c’è più. Quando Ethan vede Harper interagire con Cameron, comincia a pensare che la donna lo stia tradendo proprio con lui.

Nel frattempo la famiglia Di Grasso va a fare visita ai propri parenti italiani. Albie si porta dietro Lucia Greco, che ha per l’occasione il compito di fare da traduttrice. Giunti sul luogo senza preavviso, Bert resta senza parole quando scopre che la famiglia siciliana – formata da tre donne di diverse generazioni – non vuole avere nulla a che fare con lui.

Tornata in hotel, Lucia confida ad Allia che ha intenzione di lasciare Alessio, ma soltanto quando l’uomo salderà il suo debito economico.

Prosegue non senza sorprese la conoscenza tra Tanya e Portia e Quentin e i suoi amici. Quest’ultimo combina un incontro tra Tanya e Niccolò, uno spacciatore di cocaina. Durante l’intima conoscenza con l’uomo, Tanya intravede una vecchia foto di Quentin in compagnia di un una persona che potrebbe essere Greg.

Dove vedere “The White Lotus 2” (12 dicembre 2022)

La sesta puntata di “The White Lotus 2” va in onda lunedì 12 dicembre su Sky Atlantic (canale 110) a partire dalle 21.15. Gli episodi della serie sono inoltre visibili su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.