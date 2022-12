The White Lotus 2, questa sera in tv l’ultima puntata: anticipazioni

Protagonista di questa seconda stagione, il resort di Taormina si appresta a salutare i personaggi di “The White Lotus”, la serie televisiva ideata da Mike White. Le trame ancora aperte sono diverse: Ethan e Harper hanno più di una cosa da riparare; i sospetti di Tanya su Quentin avranno delle conseguenze inaspettate. Ecco cosa accadrà nell’ultima puntata stagionale.

The White Lotus 2: anticipazioni del 19 dicembre

Ethan si scaglia violentemente contro Cameron, reo di aver baciato Harper. Un possibile annegamento di Cameron è scongiurato dall’intervento di un passante. Daphne suggerisce a Ethan di unirsi a lei in una passeggiata benefica. Nuovamente in forma, l’uomo va a letto con Harper, accendendo nuovamente la passione di un matrimonio che sembrava ormai privo di emozioni.

Albie convince Dominic a trasferire 50.000 euro sul conto di Lucia. L’intenzione sarebbe quella di salvarla dai ricatti di Alessio, ma il gesto si rivela avventato dato che Lucia festeggia successivamente la truffa con lo stesso Alessio e con Mia. Quest’ultima viene nel frattempo assunta come pianista del resort.

Quando Portia al suo risveglio si accorge di aver perso il cellulare, è assediata da cattivi presentimenti ed informa Tanya, che a sua volta ha un tremendo sospetto: Greg potrebbe aver assunto Quentin e i suoi amici per ucciderla, in modo da ereditare il suo patrimonio. Le conseguenze saranno devastanti.

Prima di lasciare Taormina, Albie e Portia hanno, forse, qualche ultima cosa da dirsi.

Dove vedere “The White Lotus 2” (19 dicembre 2022)

L’ultima puntata di “The White Lotus 2” va in onda lunedì 19 dicembre su Sky Atlantic (canale 110) a partire dalle 21.15. Gli episodi della serie sono visibili anche su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.