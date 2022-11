The White Lotus 2, stasera la terza puntata: le anticipazioni

Sky Atlantic trasmette oggi, 21 novembre alle 21.15, la terza puntata di “The White Lotus 2”, la serie antologica di Mike White che in questa stagione ha messo le tende in un resort di Taormina. Durante una gita a Noto, Daphne confida a Harper alcuni segreti della sua vita coniugale. I mariti delle due donne sono nel frattempo finiti nelle grinfie di Mia e Lucia.

The White Lotus 2: anticipazioni terza puntata

Dopo Maui, stupenda isola hawaiiana protagonista della prima stagione, “The White Lotus” colloca la sua seconda annata nella nostrana Taormina. Il racconto continua ad avanzare in forma corale: tanti sono i personaggi al centro dell’azione, che si rapportano con il prossimo evidenziando, man mano, lati oscuri, segreti, vizi.

Nella terza puntata stagionale, in onda lunedì 21 novembre dalle 21.15 su Sky Atlantic, si segnala la fragilità delle coppie che vediamo in scena: Mia e Lucia sono a caccia di nuovi clienti, dopo essere state respinte da Dominic: i prescelti sembrano essere Cameron ed Ethan: le rispettive dolci metà, Harper e Daphne assenti, in visita a Noto. Nel corso della gita le due donne imparano a conoscersi meglio e Daphne rivela ad Harper molti aspetti critici del suo matrimonio. Quest’ultima inizia a temere che Cameron possa avere una pessima influenza sul marito.

Tanya sembra piuttosto in crisi e dalla partenza di Greg continua ad interrogarsi sul rapporto suo di coppia. I dubbi la porteranno a farsi predire il futuro mediante l’interpretazione di tarocchi.

Viene approfondito anche il nucleo familiare dei Di Grasso. In particolar modo il personaggio di Albie è destinato a soccombere a Portia: il rapporto tra i due sembra non avere un futuro roseo, ma la reazione dell’uomo è tutta da scoprire.

Dove vedere “The White Lotus 2” (21 novembre 2022)

La terza puntata di “The White Lotus 2” va in onda lunedì 21 novembre su Sky Atlantic (canale 110) a partire dalle 21.15. Gli episodi della serie sono visibili anche su NOW, per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go