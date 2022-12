"This is the year" è il film da guardare se vi mancano le commedie anni '80

Avete presente quelle commedie anni '80 che ci capitava di vedere (ancora nei '90) di solito in seconda serata su Italia 1? Ecco, se volete rivederne una non importa se non ricordate il titolo, perché su Prime Video dal 15 dicembre c'è This is the year, che è dichiaratamente un film che "rivisitando in chiave contemporanea le commedie degli anni '80, affronta i problemi degli adolescenti di oggi, parlando la loro lingua e facendo breccia con una storia da un significato autentico".

Se non siete già andati a vederlo in preda alla nostalgia, in questa recensione proviamo a convincere i dubbiosi perché This is the year è il film giusto da guardare (quasi solo) se vi mancano film come La rivincita dei nerds o Sixteen candles. Iniziamo riassumendo la trama, senza spoiler.

Di cosa parla "This is the year"

Josh (Lorenzo James Henrie, che forse avete visto in Fear the Walking Dead) è il classico adolescente bravo-ragazzo-timido-con-le-ragazze. E ovviamente si innamora della bellissima di turno, ovvero Zoey (Alyssa Jirrels), che è anche la cugina del suo migliore amico Mikey (e del di lui fratello Donnie).

Altrettanto ovviamente, Josh non riesce a decidersi a invitare a uscire Zoey. Quindi, nonostante i consigli della sua migliore amica Molly (Vanessa Marano, la figlia di Luke in Una mamma per amica), l'ultimo anno di liceo sfugge via senza che Josh riesca a dichiararsi.

Finché una sera, a un programma radiofonico, mettono in palio dei pass vip per il concerto della band che piace a Josh e Zoey... E poco importa che lui non riesca ad aggiudicarseli, perché il piano (di Molly) è di partire comunque per il viaggio di un week end che li porterà verso il concerto insieme a Zoey, Mikey e Donnie. Ci fermiamo qui, qui sotto potete vedere il trailer in inglese.

Perché vedere "This is the year"

A metà film, la moglie di chi firma questa recensione ha commentato: "È talmente stupido da essere carino". Ci permettiamo di riportare questa definizione, per farvi capire di che genere di film stiamo parlando.

Il ragazzo timido, il professore burbero ma buono, il fratello maggiore un po' scemotto ma dal cuore d'oro, la migliore amica carina che nessuno nota. Luoghi comuni delle commedie anni '80, appunto, ma una volta che si capisce che la "stupidità" è voluta, è difficile non sorridere guardando This is the year.

Probabilmente intuirete il finale già dopo mezz'ora, magari dimenticherete questo film tra pochi mesi, ma se vi mancano quei film che guardavate all'epoca, andate sul sicuro.

Voto: 6.5