"Thunder Force" è il film di supereroi (al femminile) più divertente che vedremo nel 2021

"Thunder Force" sarà probabilmente uno dei migliori film di supereroi che vedremo quest'anno. Di sicuro il più divertente, a giudicare dal trailer che ha pubblicato ieri su Facebook la conduttrice tv Ellen DeGeneres.

Thunder Force è una produzione originale Netflix, ed è interpretato da Melissa McCarthy e Octavia Spencer, due attrici molto note a chi ama le serie tv, ma che hanno anche un ottimo curriculum cinematografico, con un Oscar vinto e diverse nomination.

Il trailer di "Thunder Force"

Ecco le immagini del trailer di Thunder Force, con le due supereroine 40enni alle prese con i loro super poteri.

Di cosa parla il nuovo film Netflix "Thunder Force"

Come si vede nel trailer, Thunder Force parla di due donne sulla quarantina che si incontrano dopo tanti anni. Melissa McCarthy sembra una sfaccendata, che per sbaglio acquisisce il potere della superforza grazie a una piattaforma realizzata da Octavia Spencer, uno strumento in grado di dare super poteri a persone normali.

E così queste due donne si trovano a gestire i loro poteri - Octavia Spencer diventa invisibile - con cui non hanno molta dimestichezza, tra scosse elettriche involontarie e autobus lanciati in aria.

Chi sono le protagoniste di "Thunder Force"

Se vi sembra di aver già visto le due attrici protagoniste di Thunder Force, è perché sono due volti molto familiari agli spettatori di serie tv ma anche di film cinematografici.

Melissa McCarthy è nota in tutto il mondo per la sua interpretazione di Sookie, la cuoca amica di Lorelai (Lauren Graham) in Una mamma per amica. In tv Melissa, che è cugina della modella e attrice Jenny McCarthy, ha vinto anche un Emmy per la sitcom Mike & Molly. Al cinema, McCarthy ha avuto due nomination agli Oscar: la prima come miglior attrice non protagonista di Le amiche della sposa, nel 2011, la seconda come protagonista di Copia Originale, film del 2018 che nei prossimi giorni sarà disponibile nel catalogo di Star. Curiosità finale: Melissa McCarthy è attualmente impegnata a Sydney nelle riprese di Thor: Love and Thunder, film Marvel con Matt Damon e Luke Hemsworth in cui farà un cameo nella parte della cattiva Hela.

Octavia Spencer può vantare comparsate e apparizioni in numerose serie tv di successo; giusto per citare i titoli più noti: E.R., X-Files, Dharma & Greg, Medium, Ugly Betty, The Big Bang Theory, CSI, Black-ish... Ma la serie tv che l'ha fatta conoscere al grande pubblico è Self-made: la vita di Madam C.J. Walker, miniserie Netflix del 2020 composta da 4 episodi e incentrata sulla vera vita di C.J. Walker, la prima donna imprenditrice milionaria (afro)americana.

Anche nella sua carriera cinematografica Spencer ha una lunga lista di grandi film, in particolare commedie: da Mai stata baciata a Essere John Malkovich, da Big Mama a Babbo Bastardo (in cui c'era anche la già citata Lauren Graham). Come McCarthy, è stata candidata due volte all'Oscar, entrambe come miglior attrice non protagonista, per Il diritto di contare e La forma dell'acqua. Ma a differenza della collega, Octavia Spencer ha anche vinto un Oscar (e un Golden Globe, e un BAFTA), nel 2011, per The Help, film di Tate Taylor con Emma Stone, Bryce Dallas Howard e Sissy Spacek.

Quando esce "Thunder Force" su Netlix

Per quanto riguarda la data di uscita di Thunder Force, il trailer di Netflix indica come data il 9 aprile.