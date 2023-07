Ti presento Sofia, il film con Fabio De Luigi stasera in tv: trama e cast

Canale 5 trasmette oggi, 11 luglio 2023, a partire dalle 21.20, il film italiano "Ti presento Sofia". Remake di una pellicola argentina, è una commedia incentrata su un uomo (Fabio De Luigi), divorziato e amorevole papà di Sofia, di 10 anni. Si innamorerà di Mara (Micaela Ramazzotti), ma cosa farà quando scoprirà che la donna non sopporta i bambini?

Ti presento Sofia: trama e cast del film

Gabriele è un ex rockstar. Tramontati i sogni di gloria, l'uomo è adesso uno stimabile commerciante di strumenti musicali. Divorziato, Gabriele è un padre presente che dedica tutte le attenzioni del caso a Sofia, una bambina di dieci anni. Gli amici più cari dell'uomo provano a fargli conoscere potenziali partner, che però scappano presto, dato che lui non fa altro che parlare dell'amata figlia. Tuttavia, il destino si intromette quando Mara, un'amica di vecchia data scomparsa da tempo, e diventata intanto brillante fotografa, sbuca dal nulla. Tra Gabriele e Mara sembra esserci grande feeling, fino a quando lei svela di avere una sorta di avversione nei confronti dei bambini. Inizialmente l'uomo cela l'esistenza di sua figlia, ma nasconderla diventa presto molto complicato. Inevitabili si presentano una serie di situazioni rocambolesche e paradossali, ma Gabriele dovrà prima o poi prendersi le sue responsabilità e fare delle scelte.

"Ti presento Sofia" è un film del 2018 diretto da Guido Chiesa, remake della pellicola argentina "Se permetti non parlarmi di bambini!" (titolo originale "Sin hijos"), del 2015. Uscita nelle sale cinematografiche italiane il 31 ottobre 2018, la versione italiana è una commedia che vuole bilanciare la componente comica, con una serie di gag cucite sul protagonista Fabio De Luigi, e quella sentimentale, dovuta alla presenza dell'amatissima figlia del protagonista.

Il film basa parte del suo ritmo sul connubio tra i due attori protagonisti: Fabio De Luigi interpreta Gabriele, papà di Sofia, e Micaela Ramazzotti è Mara, la donna che a distanza di anni torna nella sua vita. La bambina è interpretata dalla giovanissima Caterina Sbaraglia; il cast vede inoltre la presenza di: Andrea Pisani (nel ruolo di Chicco); Shel Shapiro (Oscar); Chiara Spoletini (Piera); Daniele De Martino (Max); Bob Messini (Beppe); Nicola Nocella (Joao); Caterina Guzzanti (Adriana); Duccio Camerini (organizzatore master fotografico).

Dove vedere “Ti presento Sofia” in tv e in streaming (11 luglio 2023)

Il film “Ti presento Sofia” va in onda su oggi, martedì 11 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.