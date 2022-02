Ti spazzo in due: la nuova stagione sulla guerra allo sporco stasera su Real Time

Lo sporco ha sempre più i minuti contati su Real Time, con il ritorno di Ti spazzo in due, giunto alla sua seconda edizione. Lo show ci mostrerà la guerra al disordine e alla sporcizia dell’impresa di pulizie delle Paglionico, raccontata dalla voce narrante di Rocco Tanica.

L’appuntamento con il primo episodio è stasera alle 22:30 su Real Time.

Ti spazzo in due: il programma e le protagoniste

Le Paglionico, tre generazioni di donne pugliesi unite in un’impresa di pulizie a gestione familiare tutta al femminile, tornano a impugnare cenci, scope, spugne, detersivi e saponi, con l’obiettivo di rimettere a nuovo le case dei loro clienti. In una lunga battaglia contro lo sporco all’insegna dell’olio di gomito, ogni episodio il team dovrà far risplendere pavimenti e finestre, eliminare il calcare, le incrostazioni, riordinare da cima a fondo ogni spazio. Le “amazzoni del pulito” verranno messe alla prova da ogni tipo di clientela. Dopo il sopralluogo, le telecamere seguiranno la squadra, mostrando passo a passo la nuova vita delle case, senza dimenticare tutorial e consigli di pulizia semplici quanto efficaci per tutti.

Per la prima volta, inoltre, le Paglionico entreranno in azione anche a Torino per una difficile operazione. Tornate a Milano, non mancheranno grosse novità, con l’apertura del loro primo negozio a Cornaredo, nella provincia del capoluogo lombardo. Il docureality ci mostrerà non solo il prima e il dopo delle case, ma ci racconterà anche le vite delle cinque protagoniste: Antonella, la mamma e il boss, Anna, la sorella minore, Rosy, la nonna, e Tiziana e Veronica, le due figlie di Antonella. In questa nuova stagione conosceremo anche Giovanni, il nuovo amore di Antonella, i nipoti Evelyn, Dominik e Dennis, e tornerà anche Douglas, il marito di Veronica.

Dove vederlo stasera in tv (venerdì 18 febbraio)

La nuova edizione di Ti spazzo in due va in onda oggi in prima serata alle 21:20 su Real Time (canale 31) ed è disponibile on demand su discovery+.