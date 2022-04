Caos a "Ti spedisco in convento" Nanda si spoglia e minaccia una suora

"Ringrazia che non me le tolgo (riferendosi alle mutande), se parli ancora ti faccio vedere le tette", così Nanda Alfì Giovanna influencer, tiktoter e star di Only Fans, ha parlato a Suor Carolina dopo che la religiosa le aveva chiesto di indossare abiti più semplici. Non è una scenetta comica, ma quanto andato in onda nel programma di Discovery "Ti spedisco in convento 2".

"Io sono bella anche senza vestiti. Sono bella così. Non ho bisogno che tu mi dica di essere semplice. Mi sento bene quando sto nuda", ha spiegato ancora Nanda che ha lasciato la suora incredula. Dopo essere uscita dalla stanza in cui erano solo lor due, la concorrente ha raggiunto la camera dove si trovavano le altre compagne e hanno così iniziato a urlare tutte insieme.

La ragazza ha poi deciso di abbandonare il reality, ha salutato tutti tranne suor Carolina che stava solo cercando di farle rispettare le regola del convento e che stava provando a farla ragionare. Nanda era riuscita a raccontare qualche dettaglio della sua vita: problemi familiari, un rapporto difficile con il padre.

Nanda Alfì Giovanna chi è

Nanda ha 20 anni e viene da Gallarate (Varese) è la ragazza più social dell'edizione e guadagna proprio utilizzando Instagram a Telegram, da OnlyFans a TikTok. Vive con la madre e non concepisce la fatica del lavoro: il guadagno facile è un suo credo cosa che si evince facilmente anche dal suo motto "100k followers sono più utili di una laurea".

Nanda Alfì Giovanna su Instagram

Su Instagram ha 136mila follower e un grandissimo numero di foto condivise, in molte delle quali lei mette in mostra il suo fisico statuario.