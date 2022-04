Ti spedisco in convento 2: chi sono le suore, anticipazioni e curiosità

Il 17 aprile 2022 parte la seconda stagione dell’atteso “Ti spedisco in convento”, docu-reality di Real Time ispirato al format britannico“Bad Habits, holy orders”. In ogni stagione un gruppo di ragazze trasgressive varca la soglia di un convento e viene affidato per un mese alla rigida disciplina di un gruppo di suore. Andiamo a scoprire i profili delle 5 Figlie del Divino Zelo.

Le Figlie del Divino Zelo: chi sono le suore di Ti spedisco in convento 2

La seconda edizione di “Ti spedisco in convento” è ambientata nel convento Villa Santa Maria a Trani, dove operano le missionarie della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo. Le suore protagoniste di quest’annata sono cinque e avranno il non facile compito di “domare” ragazze trasgressive e poco abituate al silenzio e alla disciplina. Troveremo innanzitutto Suor Patrizia (56anni), la madre superiora. Appassionata di musica (suona organo e chitarra), ha avuto la vocazione sin da piccola e se c’è una cosa che non sopporta è il ritardo. Suor Carolina ha 50 anni ed è di origine filippina: è la Maestra delle Novizie, colei che provvede alle ragazze che cominciano un percorso spirituale di vocazione; ma guai a raccontarle bugie. Suor Laxmi ha origini indiane: 46 anni, ha un passato da missionaria ed è la più allegra della compagnia, grande appassionata di botanica. Suor Julinda (44 anni) ha origini albanesi: anch’essa missionaria e dall’infanzia difficile, ha una personalità vivace e positiva. Suor Agnes ha 37 anni ed è la più giovane delle cinque. Di origini indonesiane, appare molto introversa; tra le sue passioni ci sono la cucina e il Milan, di cui è tifosa sfegatata. Riusciranno le Figlie del Divino Zelo a tramandare la parola di Gesù e il ruolo cruciale della preghiera? Lo vedremo su Real Time, a partire da domenica 17 aprile.

Dove vedere Ti spedisco in convento Italia 2

Ti Spedisco in Convento 2 va in onda ogni domenica a partire dalle 21:25 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre e Sky canale 160, con possibilità di vederlo anche su Real Time + 1 (Sky canale 161) con un’ora di ritardo, dalle 22:25. Il programma è disponibile on demand su Discovery +, solo per gli abbonati al servizio.