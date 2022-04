Ti spedisco in convento 2, chi sono le ragazze protagoniste: nomi, schede, hobby

La seconda stagione di “Ti spedisco in convento” è ai nastri di partenza: domenica 17 aprile su Real Time un gruppo di sei terribili ragazze entra in un convento e viene affidato per un mese alla rigida disciplina di alcune suore. Andiamo a scoprire i profili delle 6 protagoniste.

Chiara (21 anni) da Busto Arstizio (Varese)

Sempre sorridente, eccentrica ed estroversa, ama sentirsi al centro dell’attenzione. Lavora come receptionist ma per lei il denaro è soltanto una fonte da sperperare in lussi ed eccessi. Alcol e abbigliamento vistoso, feste sfrenate e trucco strabordante: la sua vita è un concentrato di protagonismo.

Nina (20 anni) da Carpenedolo (Brescia)

La più solitaria e introversa tra le ragazze: per natura diffidente e anche un po’ insicura, si affida al caso e al destino, vivendo alla giornata e senza fare progetti a lungo termine. Dedita al concetto di sopravvivenza, sulla carta potrebbe rivelarsi la più idonea alla reclusione, ma dovrà fare i conti con intime inquietudini e incertezze.

Ginevra e Beatrice (23 anni) da Piombino

Sono le gemelle della compagnia e, come non sempre capita, vivono realmente in simbiosi, identificandosi l’una con l’altra. Non hanno problemi a definirsi nullafacenti: la loro settimana tipo consiste nel prepararsi in modo ottimale agli sfrenati weekend. Musica techno, ballo e ben pochi piani per il futuro.

Ana Maria (18 anni) da Mestre

Una ragazza problematica alla ricerca del suo posto nel mondo. Irrequieta per natura, ha abbandonato gli studi prima del diploma. Polemica e aggressiva, è scappata di casa, dove quotidianamente litigava con il padre. Confessa che la sola persona capace di farla stare bene è il fidanzato Lorenzo: verso il prossimo è generalmente intollerante.

Nanda (20 anni) da Gallarate (Varese)

La ragazza più social di questa edizione. Vive realizzando e postando contenuti (foto e video che la vedono protagonista) sulle varie piattaforme: da Instagram a Telegram, da OnlyFans a TikTok, trascorre intere giornate in rete. Non concepisce la fatica del lavoro e il guadagno facile è un suo credo. Vive con la mamma.