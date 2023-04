Chi sono le suore (vere) di "Ti spedisco in convento 2023"

In onda su Real Time dal 9 aprile e disponibile in streaming su Discovery + dal 2 aprile, "Ti spedisco in convento" giunge quest'anno alla sua terza edizione. Le protagoniste sono cinque irrequiete ragazze che devono vivere per un periodo in un convento di vere suore. A fare da cornice in questa edizione troviamo il convento di Villa San Giovanni di Roma. Ma chi sono le suore pronte ad accoglierle e, quando necessario, rimproverarle? Facciamo la loro conoscenza.

Suor Bozena, 45 anni, dall Polonia

Suor Bozena è insegnante di religione ed è anche responsabile della casa dove vivono le Suore universitarie. Tollera molto poco il disordine, è severa ma in alcune circostanze ama lasciarsi andare: è appassionata di ballo.



Suor Carmelita, 76 anni, da Benevento

Suor Carmelita è la Superiora della casa; ed è inoltre responsabile dell’accoglienza degli ospiti della casa vacanze. Ha una propensione materna nei confronti delle più giovani, alle quali dona spesso e volentieri delle caramelle.

Suor Gilda, 67 anni, da Salerno

Suor Gilda lavora nell’ufficio contabilità del convento. Particolarmente generosa e paziente, non si arrabbia praticamente mai ed è un'ottima ascoltatrice.

Suor Lina, 71 anni, da Ferla (provincia di Siracusa)

Suor Lina è la Superiora Generale della Congregazione. Sa ascoltare e non giudicare. Ma è anche brava ad incoraggiare il suo prossimo: un vero punto di riferimento per la comunità.