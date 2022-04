Ti Spedisco in Convento 2, le anticipazioni della prima puntata

Ritorna Ti spedisco in convento, il docu-reality di Real Time, in onda con cadenza settimanale a partire da questa sera, domenica 17 aprile alle 21.25. Il connubio tra cattive ragazze e devote suore promette scintille: la prima puntata dello show delinea i profili delle protagoniste e suggerisce i primi contrasti tra due mondi apparentemente inconciliabili. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Ti Spedisco in Convento Italia 2: cosa vedremo nella puntata di questa sera

Villa Santa Maria a Trani è la cornice di questa seconda stagione di “Ti spedisco in convento”. Nel corso della prima puntata di questa edizione vediamo sei ragazze entrare in convento: giovani trasgressive che fanno della libertà e del divertimento la prerogativa della loro vita. Accolte da cinque suore appartenenti alla congregazione delle Figlie del Divino Zelo, cominciano a sperimentare le severe direttive da seguire: disciplina, dedizione all’ordine, parole misurate e silenzi obbligati. La trasgressione qui è totalmente bandita e le suore faranno di tutto per domare gli inquieti spiriti delle concorrenti. La seconda stagione di “Ti spedisco in convento” è composta da cinque episodi, in onda da oggi, domenica 17 aprile, su Real Time.

Le suore e le ragazze protagoniste

Le Figlie del Divino Zelo predicano il ruolo centrale che ha la preghiera nella quotidianità dell’essere umano e hanno il compito di tramandare la parola di Gesù alle ragazze. Le suore protagoniste di questa seconda stagione dello show sono: Suor Patrizia (56anni), la madre superiora; Suor Carolina (50 anni); Suor Laxmi (46 anni); Suor Julinda (44 anni) e Suor Agnes (37 anni). Il cast delle ragazze chiamato a metterle alla prova comprende: Chiara (21 anni); Nina (20 anni); le gemelle Ginevra e Beatrice (23 anni); Ana Maria (18 anni) e Nanda (20 anni).

Ti Spedisco in Convento Italia 2 questa sera in TV

La prima puntata di “Ti Spedisco in Convento 2” va in onda questa sera a partire dalle 21:25 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e Sky canale 160), con possibilità di vederlo anche su Real Time + 1 (Sky canale 161) alle 22:25. Il programma è disponibile on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.