Timperi vs Ippoliti, ecco il motivo della lite a Uno Mattina In Famiglia: il video

Il motivo della tensione tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti a cui stamattina i telespettatori di Uno Mattina In Famiglia si sono trovati assistere è stato spiegato dallo stesso conduttore del programma di Rai1. Nella diretta televisiva, infatti, Timperi non ha spiegato le ragioni del suo atteggiamento scostante, lasciando che il giornalista lasciasse lo studio nell'imbarazzo generale.

Poco fa nelle storie Instagram Timperi è tornato sull'episodio e, senza aggiungere nulla, ha condiviso il video di una parte della rassegna del gossip tenuta da Ippoliti: "C'è un'iniziativa molto bella, una persona che accompagna donne quando gli ex dicono vediamoci" è la notizia commentata dal giornalista nello spazio dedicato alla cronaca rosa, scelta che evidentemente ha provocato la reazione infastidita del conduttore. "In uno spazio di cronaca rosa non può averlo detto. E conclude pure con "beate queste persone"", si legge infatti nella didascalia rilanciata da Timperi.

La conferma pare arrivare anche dall'agente Lucio Presta, intervenuto sotto il post del giornalista Giuseppe Candela su Twitter. "Ignobile inserire nella rassegna stampa la notizia che uno è disponibile ad accompagnare donne ad ultimo appuntamento con ex violenti. Ti sembra una notizia da inserire con quello che è accaduto di recente e scherzare sul tema? Si vergogni IPPOLITI". E riguardo all'aver sbuffato mentre il collega stava argomentando sulle notizie di gossip: "Non ha sbuffato ma era attonito come le conduttrici", ha aggiunto.

(Di seguito la storia Instagram di Tiberio Timperi)

