Timperi e Ippoliti, tensione in diretta tv: il giornalista abbandona lo studio di Rai1 (video)

Attimi di imbarazzo nello studio televisivo di Uno Mattina in Famiglia in onda oggi, domenica 11 giugno 2023, in diretta Rai1: spiazzando letteralmente i presenti, Gianni Ippoliti ha abbandonato lo studio televisivo dopo un gesto e uno scambio di battute con Tiberio Timperi che evidentemente non sono affatto piaciute al giornalista.

Ippoliti aveva appena iniziato a fare la sua rassegna dedicata alla cronaca rosa con un primo articolo sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La reazione di Timperi però ha provocato il giornalista: "Tiberio dimmi, vedo che sbuffi", ha chiesto Ippoliti. "No no, niente, parliamo dopo…facciamo i conti dopo", la risposta seccata del conduttore apparso infastidito. "Parliamone subito, dai dimmi, siamo in diretta, è bello così…" ha proseguito il giornalista avvicinandosi a lui: "Stavolta non mi muovo caro Tiberio, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire". Il commento "ma non ci penso proprio" di Timperi ha però scatenato la decisione drastica di Ippoliti che ha deciso di abbandonare lo studio televisivo davanti a Monica Setta e Ingrid Muccitelli rimaste a osservare la scena imbarazzatissime.

"E adesso che dobbiamo fare?", ha chiesto Timperi; "Sbuffate, continuate a sbuffare" le parole di congedo di Ippoliti che ha costretto la regia a lanciare la musica di Stranger Things per passare la linea al momento degli esperimenti con il colonnello Francesco Laurenzi accorso in diretta evidentemente spaesato.