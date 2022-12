La tifosa palpa l'inviato in diretta, lui ride. È polemica: "Se lo fa un uomo è violenza"

Il collegamento con il Qatar finisce a tarallucci e vino durante un programma di Sportitalia. Il giornalista Tancredi Palmeri, che sta seguendo sul posto i Mondiali di calcio, ha reagito con grande ironia alla palpata di una tifosa inglese che stava passando alle sue spalle. La ragazza ha allungato la mano mentre lui commentava il match appena terminato, ma realizzato quanto era appena accaduto l'inviato non ha resistito e ha detto in dirette: "Mi ha appena toccato il cu**".

Palmeri ha richiamato la ragazza, ridendo, invitandola davanti la telecamera e coinvolgendo anche una sua amica. Un gesto trasformato in gag nel giro di pochi secondi, in studio però il conduttore ha ricordato quanto accaduto un anno fa a Greta Beccaglia: "Ricordiamo cosa è successo a Empoli-Fiorentina. Atto da condannare. C'era una bellissima giornalista, bravissima anche, mentre faceva il collegamento un tifoso un po' volgarotto ha messo la manina. Stavolta è successo il contrario. Questa è una notizia".

I commenti

Quanto accaduto ha scatenato molti tifosi che seguono Sportitalia. Tanti commentano il trattamento diverso tra uomini e donne che spesso avviene sui social e in tv davanti a fatti del genere. "Ora che si fa? Si parla di violenza?" si chiede qualcuno, e ancora "da denuncia direi", "poi lo fa un uomo fuori dallo staio e parlano di violenza sulle donne". Pareri. Purtroppo però non manca mai chi scade nel becero: "Solo che in questo caso al giornalista gli è piaciuto - commenta un tifoso su Instagram - Ma anche alla giornalista gli sarebbe piaciuto se quello che le ha toccato il cu** fosse stato un altro".