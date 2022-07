Tim Summer Hits 2022, la scaletta della puntata di stasera: i cantanti sul palco

Oggi, lunedì 25 luglio, va in onda la quarta puntata stagionale di Tim Summer Hits 2022. Lo show di Rai 2 è condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino e fa tappa a Trieste. Leggiamo tutto ciò che c’è da sapere della serata, come di consueto nel segno della musica e del divertimento.

Tim Summer Hits 2022, le anticipazioni della quarta puntata

Collocazione inedita per il Tim Summer Hits che oggi, 25 luglio, recupera la puntata saltata dello scorso giovedì. Con lo show musicale di Rai 2, Andrea Delogu e Stefano De Martino fanno tappa nella Piazza di Portopiccolo di Trieste. Il programma si avvale inoltre degli interventi dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, che intervista - con una forte dose di ironia - gli artisti che si esibiscono. Oltre che su Rai 2, lo show va in onda anche su Rai Radio2 e Radio Italia.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Gli artisti che salgono sul palco questa sera, 25 luglio, sono:

- Aka7even

- Michele Bravi

- Coez

- Dargen D’amico

- Elisa

- Elodie

- Fedez, Tananai e Mara Sattei

- Giusy Ferreri

- Francesco Gabbani

- Chiara Galiazzo

- Raphael Gualazzi

- La Rappresentante Di Lista

- LDA

- Marco Masini

- Nek

- The Kolors

- Tommaso Paradiso

- Rettore e Tancredi

- Vegas Jones

- Nika Paris e Room9

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La quarta puntata di Tim Summer Hits 2022 va in onda lunedì 25 luglio alle 21.20 su Rai 2. Le puntate sono inoltre visibili anche in streaming, in diretta e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.