Tim Summer Hits 2022, la scaletta della puntata di stasera: i cantanti sul palco

Oggi, giovedì 28 luglio, va in onda la quinta puntata stagionale di Tim Summer Hits 2022. La manifestazione musicale di Rai 2 è condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino, da Rimini. Leggiamo le anticipazioni della serata e gli artisti che saliranno sul palco.

Tim Summer Hits: anticipazioni del 28 luglio 2022

Secondo appuntamento settimanale per il Tim Summer Hits che, dopo la puntata del 25 luglio, torna nel suo naturale habitat del giovedì. Lo show musicale di Rai 2 fa tappa a Rimini, nel piazzale Federico Fellini. Come sempre interviene, dalla Blue Room al palco, Saverio Raimondo, con le sue ironiche interviste agli artisti che si esibiscono. Lo show va in onda anche su Rai Radio2 e Radio Italia.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono nel corso della quinta puntata del 28 luglio 2022

Gli artisti che salgono sul palco questa sera, 28 luglio, sono:

- Alex

- Ana Mena

- Matteo Bocelli

- Clementino

- Emis Killa

- Giusy Ferreri

- Franco 126 e Loredana Bertè

- Gabry Ponte e Lum!x

- Rocco Hunt

- LDA

- Valerio Lundini e I Vazzanikki

- Francesca Michielin

- Olly,

- Willie Peyote

- Priestess

- Francesco Renga

- Rkomi

- Federico Rossi

- Rovere e Chiamamifaro

- Silvia Salemi

- Bob Sinclar e Nyv

- Il Tre

- Nina Zilli

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming (28 luglio 2022)

La quinta puntata di Tim Summer Hits 2022 va in onda giovedì 28 luglio alle 21.20 su Rai 2. Le puntate sono visibili anche in streaming - in diretta e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.