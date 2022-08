Tim Summer Hits 2022, la scaletta dell'ultima puntata: i cantanti sul palco

Ultima puntata stagionale per il Tim Summer Hits 2022. Oggi, giovedì 4 agosto, va in onda su Rai 2 il sesto appuntamento stagionale dello show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Lo scenario di questa ultima tappa del programma è Portopiccolo, il bellissimo borgo che affaccia sul golfo di Trieste. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata e gli artisti che saliranno sul palco.

Tim Summer Hits: anticipazioni del 28 luglio 2022

Sesta e ultima tappa stagionale per il Tim Summer . L’atto conclusivo dello show è stato registrato a Portopiccolo (comune di Duino Aurisina), magnifico borgo che, affacciandosi sul golfo di Trieste, restituisce un’atmosfera dal grande fascino, cornice perfetta per il programma di Rai 2. Andrea Delogu e Stefano De Martino saluteranno l’affezionato pubblico, ma avrà il suo spazio anche Saverio Raimondo, come sempre dalla Blue Room in compagnia dei cantanti. I programma va in onda anche su Rai Radio2 e Radio Italia.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono nel corso della sesta puntata

Gli artisti che salgono sul palco questa sera, 4 agosto, sono: Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’Amico, Deddy, Ditonellapiaga| Fedez, Tananai e Mara Sattei, Gaudiano, La Rua, Mr. Rain, Myss Keta, Nek, Valentina Parisse, Rettore, Matteo Romano, Sissi, Alvaro Soler, Margherita Vicario, Nina Zilli.

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming (4 agosto 2022)

La sesta (e ultima) puntata di Tim Summer Hits 2022 va in onda giovedì 4 agosto alle 21.20 su Rai 2. Le puntate sono inoltre visibili anche in streaming - in diretta e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.