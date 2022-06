Tim Summer Hits 2022: cantanti, scaletta e anticipazioni puntata per puntata

Radio, tv, social e cantanti si ritrovano in uno dei luoghi più scenografici di Roma, Piazza del Popolo, per Tim Summer Hits, tre mega live gratuiti che andranno in scena anche al Portopiccolo di Trieste e in Piazza Fellini a Rimini: a condurre l'evento dal 23 giugno al 2 luglio 2022, Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Chi non potrà essere fisicamente presente potrà ascoltare tutto in radio (Rai Radio 2 e Radio Italia saranno le radio ufficiali) o in tv, visto che Tim Summer Hits approderà anche su Rai2 e Raiplay dal 30 giugno all'11 agosto ogni giovedì tranne la quarta puntata dell'evento che sarà trasmessa domenica 17 luglio (quella dell'11 agosto sarà il rimontaggio delle precedenti).

Tim Summer Hits 2022, le date

Sono 6 le serate e le relative puntate televisive di Tim Summer Hits 2022:

23, 24 e 25 giugno ore 21.00 Roma, Piazza del Popolo

28 e 29 giugno ore 21.00 Portopiccolo (TS) zona della marina privata

1 e 2 luglio ore 21.00 Rimini, Piazzale Fellini

Le stesse saranno trasmesse in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay ogni giovedì a partire dal 30 giugno 2022.

I cantanti della prima puntata

La prima puntata di Tim Summer Hits 2022 è in Piazza del Popolo a Roma il 23 e il 24 giugno 2022, ore 21.00. Giovedì 30 giugno 2022 in prima serata su Rai 2 e RaiPlay. I cantanti sul palco il 23 giugno sono Coez, Elisa, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Lazza, Marracash, Sangiovanni. I cantanti sul palco il 24 giugno sono Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Justin Quiles e Fred De Palma, Luigi Strangis, Madame, Marco Mengoni, Michael Bublè, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo, Tananai e Umberto Tozzi.

I cantanti della seconda puntata

La seconda puntata di Tim Summer Hits 2022 va in scena ancora in Piazza del Popolo a Roma il 25 giugno 2022, ore 21.00. In tv giovedì 7 luglio 2022 in prima serata su Rai 2 e RaiPlay. I cantanti sono Achille Lauro, Aiello, Alex, Annalisa e Boomdabash, Baby K, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Mika, Nek, Raf, Valentina Parisse.

I cantanti della terza puntata

La terza puntata di Tim Summer Hits 2022 va in scena il 28 giugno 2022, ore 21.00, a Portopiccolo. In tv giovedì 14 luglio 2022 in prima serata su Rai 2 e RaiPlay. Non ancora comunicata la lista dei cantanti.

I cantanti della quarta puntata

La quarta puntata di Tim Summer Hits 2022 è il 29 giugno 2022, ore 21.00, a Portopiccolo. Giovedì 21 luglio 2022 in prima serata su Rai 2 e RaiPlay. Non ancora comunicata la lista dei cantanti.

I cantanti della quinta puntata

La quinta puntata di Tim Summer Hits 2022 va in scena il 1 luglio 2022, ore 21.00, a Rimini. Giovedì 28 luglio 2022 in prima serata su Rai 2 e RaiPlay. Non ancora comunicata la lista dei cantanti.

I cantanti della sesta puntata

La sesta puntata di Tim Summer Hits 2022 va in scena il 2 luglio 2022, ore 21.00, a Rimini. Giovedì 4 agosto 2022 in prima serata su Rai 2 e RaiPlay. Non ancora comunicata la lista dei cantanti.

Tim Summer Hits 2022: tutti i cantanti dell'evento

Nelle sette serate (il 23, 24 e 25 giugno a Piazza del Popolo di Roma, il 28 e 29 giugno nel borgo di Portopiccolo sul golfo di Trieste e l'1 e il 2 luglio in piazza Fellini a Rimini) si alterneranno 40 artisti: Achille Lauro. Aiello, Aka7even , Albe , Alessandra Amoroso, Alex, Alvaro Soler, Ana Mena, Arisa, Baby k, Biagio Antonacci, Blanco, Bob Sinclair, Boomdabash e Annalisa, Bresh, Chiara Galiazzo, Clementino, Coez, Deddy, Dargen D'amico, Ditonellapiaga, Donatella Rettore e Tancredi, Elisa, Elodie, Ermal Meta, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Fabrizio Moro, Fede Rico Rossi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Bertè, Gabry Ponte e Lumix, Gaia, Gaudiano, Ghali, Gianmaria, Gigi D'Aalessio, Giusy Ferreri, Irama, J - Ax e Shade, Justin Quiles e Fred De Palma, La Rappresentante di Lista, La Rua , Lazza, Ida, Luchè, Luigi Strangis, Madame, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Marco Mengoni, Margherita Vicario, Mario Biondi, Marracash, Matteo Bocelli, Matteo Romano, Michael Bublè, Michele Bravi, Mr. Rain, Mika, Myss Keta, Nek, Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Pristiess, Raf, Raphael Gualazzi, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo, Rovere e Chiamamifaro, Sam Ryder, Sangiovanni, Silvia Salemi, Sissi, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Umberto Tozzi, Valentina Parisse, Vegas Jones, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Per l'occasione, Tim ha anche lanciato il concorso 'Vinci la musica dell'estate con Tim Summer Hits con in palio ingressi per assistere ai live e accedere al backstage e 2 premi finali per vivere un'esperienza radiofonica con Radio2 e Radio Italia.