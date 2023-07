Tim Summer Hits 2023, la scaletta di stasera: i cantanti sul palco

La quarta puntata del "Tim Summer Hits 2023", in onda domenica 16 luglio a partire dalle 21.00, vede un cambio di location. Da Piazza del Popolo di Roma, la manifestazione musicale si sposta questa sera nella piazza Fellini di Rimini. Andrea Delogu e Nek conducono una serata in nome della musica e della spensieratezza.

Tim Summer Hits 2023, le anticipazioni del 16 luglio

Il "Tim Summer Hits 2023" giunge oggi al suo quarto appuntamento. La rassegna musicale chiama a rapporto tanti artisti di casa nostra, protagonisti dei tormentoni musicali dell'attuale stagione estiva. Quella che va in onda questa sera su Rai 2 è una tappa importante: dopo tre serate all'insegna di musica e leggerezza, la kermesse lascia la celebre Piazza del Popolo di Roma e approda a Rimini, a piazza Fellini, tra i luoghi vacanzieri per eccellenza del nostro paese. Ma è anche un territorio che offre ancora una volta l'opportunità di ricordare l'alluvione che nel mese di maggio ha colpito l'Emilia Romagna.

A condurre il "Tim Summer Hits", versione 2023, sono Andrea Delogu - confermata presenza femminile della manifestazione - e il cantautore Nek, debuttante come padrone di casa dello show (ma non della conduzione tout court: vedi il programma "Dalla strada al palco"). Gli Autogol si collegano dal backstage, pronti a garantire risate e curiosità inerenti agli artisti che salgono sul palco. Se nelle tre date di Roma dal box di Rai Radio 2 abbiamo trovato Ema Stokholma, in quelle di Rimini spazio a LaMario, nota anche con il suo vero nome, Mariolina Simone, conduttrice radiofonica e televisiva. L'evento è trasmesso anche - in simulcast - da Rai Radio2.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Nel corso della serata di oggi, 16 luglio, si avvicendano sul palco i seguenti artisti:

Aka 7even

Alexia

Ana Mena

Angelina Mango

Annalisa

Blanco

Ciccio Merolla

Claude

Coma_Cose

Diodato

Elettra Lamborghini

Emma

Gabry Ponte e Hosanna

Gaia

LDA

Mara Sattei

Nina Zilli

Olly

Paola & Chiara

Raf

Francesco Renga e Nek

Rocco Hunt

Tananai

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La quarta puntata di "Tim Summer Hits 2023" va in onda oggi, domenica 16 luglio, dalle 21.00 su Rai 2. Le puntate della kermesse musicale sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay; e trasmesse in simulcast su Rai Radio 2.