Tim Summer Hits 2023, la scaletta di stasera: i cantanti sul palco

Nuovo appuntamento domenicale con il Tim Summer Hits. Oggi, 2 luglio, a partire dalle 21.00 su Rai 2, vediamo la seconda serata del programma, che ha come scenario Piazza del Popolo, Roma. Nek e Andrea Delogu introducono alcuni dei cantanti più amati della nostra scena musicale. Leggiamo i nomi degli artisti coinvolti.

Tim Summer Hits 2023, le anticipazioni

Dopo il debutto della scorsa settimana, torna questa sera per la seconda puntata stagionale il "Summer Hitts 2023", uno degli epigoni dello storico "Festivalbar". Una serata, dunque, all'insegna della musica italiana, che raccoglie molti tra gli artisti più amati del nostro panorama. Il rapporto tra il periodo estivo e la musica "da classifica" è d'altra parte indissolubile, generatore di tormentoni che ancora adesso, a distanza di tanti anni, fanno tornare alla memoriaepisodi di vita vacanziera. Quali saranno le hit musicali del 2023? In attesa di responsi storici possiamo fare una bella scorpacciata di ascolti.

Il "Tim Summer Hits" è stato condotto nella prima edizione dalla coppia formata da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Confermata quest, ultima, De Martino si è preso una vacanza, dopo una intensa stagione televisiva (da "Stasera tutto è possibile" a "Bar Stella") e ha lasciato il posto a Nek, amato cantautore che dopo i risultati dello show "Dalla strada al palco" è sempre più a suo agio nelle vesti di conduttore. Dal backstage intervengono Gli Autogol, che donano alla serata ulteriore brio e leggerezza. Rai Radio2 trasmette in simulcast la serata, presentata da Diletta Parlangeli. Le prime tre date della manifestazione sono registrate a Roma; la rassegna fa poi tappa per altre serate a Rimini.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Nella serata di oggi, 2 luglio, salgono sul palco i seguenti artisti:

Achille Lauro e Rose Villain

Annalisa

Ariete

Articolo 31

Boomdabash

Bresh

Dargen D’Amico

Emma

Fabrizio Moro

Fedez

Francesco Gabbani

Gaia

Giorgia

Guè

Irama e Rkomi

LDA

Leo Gassman

Marco Mengoni e Elodie

Madame

Paola & Chiara

Pinguini Tattici Nucleari

Rosa Chemical

Tananai

Tedua



Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La seconda puntata di Tim Summer Hits 2023 va in onda oggi, domenica 2 luglio, alle 21.00 su Rai 2. Le puntate della manifestazione sono visibili anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay; e trasmesse in simulcast su Rai Radio 2.