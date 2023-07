Tim Summer Hits 2023, la scaletta di stasera: i cantanti sul palco

Quinto appuntamento con il "Tim Summer Hits 2023", in onda oggi, domenica 23 luglio a partire dalle 21.00 su Rai 2. Condotta dalla coppia formata da Nek e Andrea Delogu, la rassegna musicale fa tappa per la seconda settimana consecutiva a Rimini, in Piazza Fellini. Scopriamo il programma di questa puntata.

Tim Summer Hits 2023, le anticipazioni del 23 luglio

Dopo le tre date di Roma, che hanno avuto come cornice la celebre Piazza del Popolo, il "Tim Summer Hits 2023" torna per la seconda settimana in Piazza Fellini, a Rimini. Da sempre tra le mete turistiche per eccellenza del nostro territorio, Rimini ha quest'anno un valore speciale: quello di offrire l'opportunità di ricordare le vittime e le zone colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna, avvenuto lo scorso anno.



La serata è caratterizzata da numerosi brani estivi, eseguiti come sempre da molti dei più amati artisti nazionali e internazionali che si alterneranno sul palcoscenico allestito per l'occasione in piazza Fellini. A condurre il "Tim Summer Hits 2023" troviamo anche questa settimana Andrea Delogu e il cantautore Nek Durante la serata, molteplici sono le incursioni nel dietro le quinte de Gli Autogol che, con le loro domande, cercheranno di ottenere qualche curiosa dichiarazione dagli ospiti della serata. E non finisce qui: anche in questa puntata, ci saranno i collegamenti con LaMario, direttamente dal box di Rai Radio 2, che nelle date di Rimini prende il posto di Ema Stokholma, presenza fissa delle puntate di Roma.

Il "Tim Summer Hits 2023" ha quattro partner: TIM, title sponsor, Suzuki - Auto del TIM Summer Hits, Carrefour e Canta Tu.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Nel corso della serata di oggi, 23 luglio, salgono sul palco i seguenti artisti:

Achille Lauro

Alex Britti

Alfa

Ana Mena

Angelina Mango

Annalisa

Arisa

Blanco

Clementino

Diodato

Elettra Lamborghini

Emis Killa

Emma

Fred De Palma

Matteo Romano e Luigi Strangis

Nina Zilli

Olly

Paola & Chiara

Renga e Nek

Rocco Hunt

Tananai

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Tredici Pietro e Lil Busso

Wax

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La quinta puntata di "Tim Summer Hits 2023" va in onda oggi, domenica 23 luglio, dalle 21.00 su Rai 2. Gli appuntamenti con la manifestazione musicale sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay; e trasmesse in simulcast su Rai Radio 2.