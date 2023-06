Tim Summer Hits 2023, la scaletta della prima puntata: i cantanti sul palco

Al via oggi, domenica 25 giugno, la nuova edizione di "Tim Summer Hits 2023", la rassegna estiva che riunisce buona parte dei cantanti più amati della nostra scena musicale. In onda su Rai 2 a partire dalle 21.20, quest'anno le serate sono condotte da Andrea Delogu e da Nek. Il primo appuntamento ha come scenario Piazza del Popolo, Roma.

Tim Summer Hits 2023, le anticipazioni

Che estate sarebbe senza tormentoni estivi? Storicamente il "Festivalbar" era lo show musicale di riferimento per le hit destinate ad accompagnare le estati degli italiani. Conclusa nel 2007, la storica manifestazione musicale di Italia 1 ha fornito le basi a diversi epigoni che replicano la ricetta vincente: leggerezza, spettacolo, palcoscenici allestiti all'aria aperta in piccoli e grandi luoghi del nostro territorio. "Summer Hits" debutta oggi, 25 giugno, su Rai 2 in prima serata. Il battesimo di questa nuova edizione avrà luogo nella imponente Piazza del Popolo di Roma, luogo da sempre vetrina di grandi eventi pubblici.

A condurre le sei serate della rassegna sono la confermata Andrea Delogu e Nek, cantautore che, forte del successo del programma "Dalla strada al palco", sostituisce Stefano De Martino e introduce le esibizioni dei suoi colleghi. Dal backstage troviamo invece Gli Autogol, con interviste e momenti di comicità. In simulcast di Rai Radio2 è invece condotto dalla voce di Diletta Parlangeli. Le prime tre date della manifestazione sono registrate a Roma, mentre per le successive tre lo show si sposta a Rimini, per non dimenticare le popolazioni recentemente colpite dall'alluvione.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Gli artisti che salgono sul palco oggi, 25 giugno, sono:

Achille Lauro e Rose Villain

Annalisa

Angelina Mango

Articolo 31

Clara

Colapesce Dimartino

Elodie

Emma

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Fedez

Francesca Michielin

gIANMARIA

Irama e Rkomi

Marco Mengoni

Max Pezzali

Merk & Kremont

Tananai

Marracash

M¥SS KETA

Mr.Rain

Paola & Chiara

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La prima puntata di Tim Summer Hits 2023 va in onda oggi, domenica 25 giugno, alle 21.20 su Rai 2. Le puntate sono inoltre visibili anche in streaming, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. Le serate sono trasmesse in simulcast anche su Rai Radio 2.