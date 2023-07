Tim Summer Hits 2023, la scaletta di stasera: i cantanti sul palco

Sesta e ultima tappa del "Tim Summer Hits 2023", in onda oggi, domenica 30 luglio, a partire dalle 21.00 su Rai 2. Condotta dalla coppia formata da Nek e Andrea Delogu, la manifestazione vede avvicendarsi sul palco una grande quantità di artisti italiani, ognuno con un proprio tormentone estivo.

Tim Summer Hits 2023, le anticipazioni del 30 luglio

La rassegna musicale "Tim Summer Hits 2023" giunge oggi, 30 luglio, al termine. Rai 2 trasmette l'ultimo appuntamento di un'edizione che ha visto nel corso di sei tappe la partecipazione di una gran quantità di artisti di casa nostra, buona parte dei quali appartenenti alle nuove generazioni, idoli di tanti spettatori che hanno affollato sei serate all'insegna di musica, divertimento e spensieratezza.

La kermesse si è divisa quest'anno in due parti: le prime tre puntate hanno avuto come cornice la celebre Piazza del Popolo di Roma; le successiva tre si sono svolte a Piazza Fellini di Rimini. A condurre tutte le serate abbiamo trovato l'inedita coppia formata Andrea Delogu e Nek, che ha sostituito da questa edizione Stefano De Martino. Si segnalano inoltre i collegamenti dal backstage con Gli Autogol, che garantiscono una carica di umorismo, e quelli dal box di Rai Radio2: nelle puntate romane abbiamo visto Ema Stokholma, alla quale è subentrata, negli appuntamenti da Rimini, LaMario. La voce di Diletta Parlangeli conduce il simulcast di Rai Radio2.

Il "Tim Summer Hits 2023" ha quattro partner: TIM, title sponsor, Suzuki - Auto del TIM Summer Hits, Carrefour e Canta Tu.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Ecco gli artisti che si esibiscono nel corso della serata di oggi, 30 luglio:

Achille Lauro

Aiello

Arisa

Asteria

Benji e Finley

Chiello

Cmqmartina

Colla Zio

Coma_Cose

Elettra Lamborghini

Emma

Ex-Otago

Federico Rossi

Fulminacci

Galeffi

Giuse the Lizia

Il Tre

unior Cally

Lo Stato Sociale e Mobrici

Ludwig

Neima Ezza

Rocco Hunt

Rovere

Seryo

Sethu

Santi Francesi

Shari

Tommy Dali e NDG

Valentina Parisse

Vegas Jones

Zero Assoluto

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La sesta puntata di "Tim Summer Hits 2023" va in onda oggi, domenica 30 luglio, dalle 21.00 su Rai 2. Le puntate della kermesse musicali sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay; e trasmesse in simulcast su Rai Radio 2.