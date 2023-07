Tim Summer Hits 2023, la scaletta di stasera: i cantanti sul palco

Torna anche questa domenica il Tim Summer Hits. Quella che va in onda oggi, 9 luglio 2023, dalle 21.00 su Rai 2, è la terza puntata stagionale. Cornice dello show è Piazza del Popolo di Roma, alla quale la prossima settimana subentrerà Piazza Fellini, Rimini. Scopriamo chi sono gli artisti introdotti questa sera da Nek e Andrea Delogu.

Tim Summer Hits 2023, le anticipazioni

Terzo appuntamento con "Tim Summer Hits 2023", la kermesse che raccoglie, tappa dopo tappa, molti dei più amati artisti della scena musicale del nostro paese. La serata va in onda dalla imponente Piazza del Popolo di Roma, abituale cornice di molte manifestazioni (non solo musicali) che si tengono nella capitale. A partire dalla prossima settimana la manifestazione si sposta a Rimini, in Piazza Fellini. Ogni spettatore avrà modo di adottare un personale tormentone estivo, legato a esperienze ed emozioni dell'estate del 2023. Intanto possiamo gettarci a capofitto nei tanti brani proposti oggi, in prima serata su Rai 2.

La versione 2023 di "Tim Summer Hits" è condotta dall'inedita coppia formata da Andrea Delogu - già padrona di casa della scorsa edizione insieme a Stefano De Martino - e Nek, il cantautore già prestato alla conduzione dello show "Dalla strada al palco". Dal backstage sono previsti dei collegamenti con Gli Autogol, con la loro carica di buonumore, La linea sarà più volte data anche a Ema Stokholma, direttamente dal box di Rai Radio 2. Ricordiamo che Rai Radio2 trasmette in simulcast la serata.Le prime tre date della manifestazione sono registrate a Roma; la rassegna fa poi tappa per altre serate a Rimini.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera

Nella serata di oggi, 9 luglio, salgono sul palco i seguenti artisti:

Ana Mena

Arisa

Ava

Anna e Capo Plaza

Baby K

Boro

Carl Brave

Coma_Cose

Emis Killa

Emma

Fabio Rovazzi

Federica Carta

Guè

Levante

Mara Sattei

Marracash

Matteo Romano e Luigi Strangis

Merk & Kremont

Orietta Berti

Piero Pelù e Alborosie

Rhove,

Rocco Hunt

Rosa Chemical

Shade

Sophie And The Giants

Tananai

Tony Effe

Wayne

Wax

Dove vedere Summer Hits in tv e in streaming

La terza puntata di "Tim Summer Hits 2023" va in onda oggi, domenica 9 luglio, dalle 21.00 su Rai 2. Le puntate della rassegna musicale sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay; e trasmesse in simulcast su Rai Radio 2.