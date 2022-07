Tim Summer Hits: tutti pazzi per De Martino-Delogu e piovono critiche su Elisabetta Gregoraci

Ieri sera è andato in onda la prima puntata del Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu ed è stato un successo. Su Twitter in molti hanno sottolineato la loro complicità e la capacità di stare sul palco. I complimenti a loro però sono stati accompagnati da alcuni paragoni con un altro appuntamento canoro: Battiti Live condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci.

Per De Martino e Delogu era la prima esperienze alla conduzione di un evento di questo tipo, è stato quindi un battesimo del fuoco a differenza di Battiti Live che invece è un appuntamento rodato. Per alcuni è stato quindi spontaneo paragonare i due programmi e in particolare la conduzione. Ad essere presa di mira Elisabetta Grecoraci che è stata accostata a Delogu uscendone sconfitta.

"Andrea Delogu stasera, l'altra sera al Casalegno, con che coraggio si affronterà Elisabetta Gregoraci totalmente inadeguata ad ogni tipo di conduzione televisiva?", scrive un utente. "Delogu bravissima, ma io mi chiedo Gregoraci perché?" scrive un altro. Insomma la showgirl nel giorno della messa in onda del programma, il 5 luglio, avrà tutti gli occhi puntati su di lei.

Andrea Delogu stasera, l'altra sera la Casalegno, con che coraggio si affronterà Elisabetta Gregoraci totalmente inadeguata ad ogni tipo di conduzione televisiva? Che imbarazzo #TIMSummerHits — Davi De (@davided81) June 30, 2022

Delogu bravissima Casalegno brava ma io mi chiedo la gregoraci perchè ????????????? Diamo più spazio a persone brave e competenti #TIMSummerHits — angela ieva (@angydavide) July 1, 2022

Elisabetta Gregoraci che scopre che c é un nuovo programma musicale ile che inizia prima del suo BattitiLive #TIMSummerHits

