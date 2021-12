Time is up, su Prime Video il film con Benji e la moglie Bella Thorne: il trailer

Dopo il documentario Ben: Respira, su Prime Video arriva un nuovo film con Benjamin Mascolo, ex componente del duo Benji e Fede, e la moglie Bella Thorne, attrice, modella e cantante statunitense. Il film si intitola Time is up (da non confondere con Don't Look Up), ecco il trailer e tutte le informazioni.

Il cast del film

Time is up ha per protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Nel cast accanto a loro, anche Sebastiano Pigazzi, Bonnie Baddoo, Emma Lo Bianco, Giampiero Judica, Roberto Davide, Nikolay Moss, Linda Zampaglione.

Il film è diretto da Elisa Amoruso e prodotto da Marco Belardi per Lotus Production (a Leone Film Group Company) e Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment e Voltage Pictures.

Di cosa parla "Time is up"

Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due ragazzi dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità.

Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Il trailer ufficiale

Amazon Prime Video ha pubblicato su YouTube il trailer ufficiale di Time is up.