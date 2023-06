Timperi e Ippoliti, la resa dei conti in studio dopo la lite: video

Oggi a Unomattina In Famiglia la resa dei conti tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi. Domenica scorsa il giornalista aveva abbandonato lo studio per una discussione avvenuta in diretta con il conduttore, interrompendo la sua famosa rassegna stampa. Una tensione altissima in studio, dove stamattina i due si sono ritrovati, non nascondendo l'imbarazzo.

"Abbiamo un 73% di notizie false, questa settimana è stato toccato il record mondiale" rompe il ghiaccio Ippoliti, mentre Timperi lo guarda sorridente (o sogghignante?). "Che c'è?" chiede il giornalista, e il rivale mette subito le mani avanti: "E no eh... Non c'è niente. Comunque ha detto bene, questa è stata una settimana di false notizie".

A proposito di notizie, ce n'è una che riguarda la loro trasmissione e l'onore di darla ce l'ha proprio Timperi. "Facciamo i conti? Dopo facciamo i conti" dice a Ippoliti prima di leggere una lettera inviata al programma da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: "In occasione dell'edizione 2023 del nostro premio, ho il piacere di comunicarvi che la rassegna stampa di Unomattina In Famiglia a cura di Gianni Ippoliti si è aggiudicata l'ambito riconoscimento primeggiando nella categoria Press Tv Show". Le congratulazioni prendono sportivamente il posto delle tensioni sopite. Per quanto durerà la tregua?