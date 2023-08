Uomini e Donne: Tina Cipollari cacciata da Pier Silvio Berlusconi? L'opinionista rompe il silenzio

Tina Cipollari ha rotto il silenzio dopo i numerosi rumors sul suo presunto addio a Uomini e Donne. Cacciata da Pier Silvio Berlusconi perché troppo trash? Stessa sorte per lei di Barbara D'Urso e Belen Rodriguez dopo il cambio di rotta di Mediaset? A qualche ora di distanza dalle accuse di Giorgio Manetti, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha definito Cipollari una vera e propria "bulla", la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di rivelare, una volta per tutte, tutta la verità sul suo futuro a Uomini e Donne.

Furiosa delle continue critiche nei suoi confronti e delle indiscrezioni finite sui giornali sul fatto che fosse stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi, Tina ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove spiega se ci sarà o meno nella nuova edizione dello show pomeridiano dedicato a dame e cavalieri, troniste e tronisti alla ricerca dell'anima gemella.

"Sono stanca e annoiata di leggere da qualche mese "Tina troppo trash", "Pier Silvio caccia Tina", "Tina fuori da Uomini e Donne" - esordisce Cipollari in un lungo sfogo sul suo profilo social per poi continuare -. Volevo rassicurarvi e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti. Purtroppo per voi, anche quest'anno, mi ritroverete seduta al mio solito posto. E vi dirò di più, mi avete esasperato talmente tanto con queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito".

E, infine, Tina, conclude mandando un saluto a Pier Silvio Berlusconi con cui, apparentemente, non ha litigato affatto. Quindi, tenetevi pronti a vedere di nuovo Tina sulla sedia da opinionista al fianco di Gianni Sperti pronta a commentare tutto e tutti senza peli sulla lingua, come solo lei sa fare.