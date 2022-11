L'esibizione di Tina Cipollari a "Tu si que vales". Sabrina Ferilli la elogia: "Sei donna molto intelligente"

Tina Cipollari ospite di Tu si que vales viene accolta da una ovazione del pubblico. Entra in scena applaudita da Sabrina Ferilli e, sebbene la sua apparizione sia molto breve, è tra le più chiacchierate dalla semifinale del talent show. Tina, storica opinionista di Uomini e Donne, arriva in studio fingendo di doversi esibire in una performance ma poi ammette di essere presente solo per promuovere il suo primo libro intitolato Piume di struzzo, in cui racconta la sua biografia professionale e privata.

"Maria - dice Tina entrando in scena e rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi - sono due settimane che aspetto di entrare in scena. Avevo preparato un numero strepitoso, volevo esibirmi, ma avevo organizzato un numero strepitoso: una esibizione aerea, avevo un team canadese, mi preparavo da sei mesi tra dieta e allenamento, ma da due settimane non mi facevano entrare a causa di qualche imprevisto". "Insomma - aggiunge - oggi io sono qua ma non mi posso esibire perché il mio team si è rifiutato di venire, dunque sono passata solo per un saluto". E' a questo punto che Cipollari tira fuori il suo libro e tradisce il motivo per cui è qui: fargli pubblicità. E Maria la rimprovera bonariamente: "Vergognati". A complimentarsi è invece Sabrina Ferilli: "Tina mi sei simpaticissima perché sei una donna di una intelligenza particolare, oltre che bella". "Tornerò il prossimo anno e mi esibirò", promette lei di tutta risposta.