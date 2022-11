Tipi da crociera: le anticipazioni della sketch comedy con Lodovica Comello e Nicolas Vaporidis

Al via oggi 21 novembre dalle 18.20, la sketch comedy “Tipi da crociera” segue Lodovica Comello, Nicolas Vaporidis e altri membri della nave MSC Bellissima in un viaggio ricco di avventure e buonumore. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Italia 1, scopriamo qualcosa in più di questo nuovo progetto.

Tipi da crociera: le anticipazioni

Le crociere sono spesso utilizzate da programmi televisivi, film e fiction sottolineando la componente romantica del contesto.

Ma la crociera, si sa, è anche occasione di divertimento, di soggiorni allegri e spensierati che troveranno in “Tipi da crociera” una sintesi televisiva.

Il programma può essere incluso nel filone “sketch comedy”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.20 su Italia 1. Gli episodi hanno una durata limitata, inferiore ai 10 minuti; anche se è stata annunciata una messa in onda, da gennaio, di una puntata supplementare trasmessa tutti i sabati alle ore 13.50, con una versione arricchita da contenuti inediti.

L’ambientazione è quella della nave MSC Bellissima e la trama vede un viaggio in mare, dove un gruppo di amici, membri dell’equipaggio, dovranno da una parte rendere perfetta la vacanza degli ospiti della nave, dall’altra si troveranno a fare i conti con piccoli problemi personali.

Il cast è così composto: Lodovica Comello nel ruolo dell’estroversa Alice, direttrice di crociera; Nicolas Vaporidis interprete di Giorgio, addetto alla pulizia delle stanze che cela un talento da musicista; Gennaro Cassini veste i panni di Luca, il barista; Nicholas Zerbini è Fabio, l’animatore; Erica Del Bianco è la responsabile dell’area spa.

La regia è firmata da Elia Castangia.

Dove vedere “Tipi da crociera” in tv e in streaming (dal 21 novembre 2022)

“Tipi da crociera” va in tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 18.20 su Italia 1. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.