Il naufragio del Titanic, stasera il documentario con nuove verità a 110 anni dalla catastrofe

Dal 15 aprile del 1912 a oggi: quella del Titanic è una storia sempreverde, una catastrofe che non smette di far parlare di sé. Ultimo di una lunga serie documentari realizzati nel corso degli ultimi decenni, Il naufragio del Titanic - Nuove verità non si limita a ribadire le cause che portarono alla morte di oltre 1500 persone, ma mette in risalto teorie inedite che potrebbero spiegare la tragica fine del transatlantico colato a picco in quello che è considerato il più drammatico naufragio della storia. L’appuntamento è in programma oggi in seconda serata su Nove a partire dalle 22.45.

Il naufragio del Titanic - Nuove verità: le anticipazioni del documentario

A 110 anni dal terribile evento, la tragedia del Titanic continua a scuotere: dopo l’uscita di Titanic, il film del 1997 diretto da James Cameron e interpretato da Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, sono stati realizzati una quantità considerevole di documentari e di speciali televisivi dedicati a una catastrofe che causò la morte di 1512 persone. L’impatto del transatlantico britannico con l’iceberg è stato raccontato in tutte le salse, e le inchieste scaturite in seguito alla tragedia hanno evidenziato tutte le falle che hanno portato a quel terribile epilogo. Il documentario in onda oggi su NOVE promette però di mettere sul tavolo le vere cause che causarono la fine del Titanic: oltre a ricostruire il momento dell’impatto con l’iceberg si farà luce sulla cronaca dell’evento, dagli errori di valutazione del Capitano e dei suoi uomini all’insufficiente numero di scialuppe per salvare i passeggeri fino allo svelamento di cause collaterali finora mai del tutto approfondite.

Dove vederlo questa sera in tv e streaming (15 aprile)

Il naufragio del Titanic - Nuove verità va in onda questa sera alle 22.45 su NOVE e in live streaming sul sito ufficiale del canale.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.fac ebook.com%2Fcanale9%2Fvideos%2F281789484145542%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>