Titolo: Fast & Furious, stasera su Italia 1: 5 curiosità sul primo film della serie

Datato 2001, il primo capitolo della fortunata saga cinematografica “Fast & Furios” va in onda oggi, 30 agosto, in prima serata su Italia 1. Un’occasione per scoprire alcune curiosità inerenti ad un film che, ad oggi, ha avuto 8 sequel (il nono uscirà nel 2023) e un prequel.

Fast & Furious: 5 curiosità

- Il compianto Paul Walker, morto nel 2013 a 40 anni per un incidente, deve buona parte della sua fama alla saga di “Fast & Furious”. Eppure inizialmente non doveva essere lui ad interpretare il ruolo di Brian O’Connor. Nella rosa degli attori papabili c’erano infatti Christian Bale, Mark Wahlberg e, addirittura, il rapper Eminem. Meno celebre degli altri candidati, Walker fu però il prescelto.

- Il più delle volte al volante delle sfide automobilistiche, che si susseguono nel corso del primo film della serie, ci sono delle controfigure: veri e propri piloti automobilistici. La produzione ha reso noto il numero di auto utilizzate per le riprese del primo capitolo: sono ben 1500!

- Per uno strano caso del destino le protagoniste del primo capitolo della saga, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, quando sono state scritturate per le rispettive parti non avevano la patente di guida. Riuscire ad ottenerla diventò un obiettivo per le due: ci riuscirono, praticamente alla vigilia delle riprese.

- Rob Cohen, il regista del primo capitolo della saga, fa una fugace apparizione nel suo 'Fast & Furious': possiamo vederlo infatti in un cameo, nei i panni del ragazzo della pizza.

- In una sequenza di'Fast & Furious' il regista Rob Cohen si autocita apertamente: la scena è ambientata a casa di Toretto, dove vediamo una tv accesa. Il film che si vede sullo schermo è 'Dragon - La storia di Bruce Lee', realizzato nel 1993 dallo stesso regista.

Dove vedere Fast & Furious in tv e in streaming (30 agosto 2022)

Fast & Furious va in onda oggi, 30 agosto, dalle 21:20 su Italia 1 e (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infintiy.