Tiziana Panella torna in tv dopo il Covid: "Stai male e sei solo"

Tiziana Panella è guarita dal Covid ed è tornata oggi a Tagadà. La conduttrice, risultata positiva il giorno di Natale, ha passato settimane di inferno, come aveva già raccontato e come ha spiegato ancora a inizio puntata: "Ho imparato che non è un raffreddore e non dipende solo dalla variante. Se è vero che Omicron è meno cattiva, è vero anche che non dipende solo dalla variante, ma dalla carica virale e da noi, da come stiamo".

Una 'bella' lezione, ha proseguito: "Il virus balla con le nostre fragilità, con le nostre insicurezze, e quando le incontra festeggia e ti può fare stare male, molto male". Non solo malessere, ma anche profonda solitudine: "Stai male e sei solo. Ed è la seconda cosa che ho imparato. E' una strana solitudine: stai male e ti devi occupare di te e qualche volta hai la sensazione di perdere il controllo".

Felice di essere tornata al suo lavoro, Tiziana Panella dopo aver sconfitto il Covid si sente molto cambiata: "Questo virus i fa nudi, ci lascia un po' più fragili - ha concluso - Io oggi sono qua, sono contenta, sono tornata fra le mie persone, mi sono strizzata bene mia figlia e adesso andrò a vedere quali sono gli effetti di questa avventura sul mio corpo e sulle fragilità che già avevo. Vi chiedo di essere pazienti, mi affiderò di più ad Alessio Orsingher".