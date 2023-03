C'è Posta per te, Tiziano Ferro (ospite) scrive a Maria prima della puntata: "Abbiamo registrato tempo fa, quanto dolore"

Non sarà una puntata come tutte le altre quella in onda stasera di C'è Posta per Te. Sarà l'appuntamento che segnerà il ritorno in scena di Maria De Filippi dopo il periodo di riserbo vissuto a seguito della morte del marito Maurizio Costanzo, scomparso dieci giorni fa. Ed è proprio per questo che Tiziano Ferro, ospite della serata, decide di scrivere alla conduttrice alcune parole di supporto in un momento così delicato.

"Abbiamo registrato questa puntata tempo fa", scrive il cantante a ridosso della messa in onda. "Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po' come abbracciarti di nuovo, ancora più forte". A corredo del post, una fotografia in cui De Filippi bacia l'artista sulla fronte. Decine di migliaia di like in pochi minuti al post, che arrivano anch'essi come un abbraccio alla presentatrice e produttrice del people show.