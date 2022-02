Tomaso Trussardi presenta la seconda parte di MV 3200 C – Un mito amplificato

"Personalmente ero già in età da patente quando l'auto è stata presentata. In famiglia avevamo avuto l'occasione di provarla, ne fui subito entusiasta per la cattiveria del suo biturbo amalgamata all'eleganza GT tipica di Maserati".

MV 3200 C – Un mito amplificato

Dopo l'assaggio di dicembre, Tomaso Trussardi torna sul canale 59 di Motor Trend per la seconda parte dello speciale MV 3200 C – Un mito amplificato, che ripercorre la sua trasformazione di un'auto iconica della Maserati in un bolide avveniristico. L'azionista dell'omonima azienda è infatti un grande appassionato di motori, innamorato delle "youngtimer" (auto prodotte più o meno negli anni '90, vecchie ma non ancora storiche come le "oldtimer"). Decide così di realizzare uno dei suoi sogni nel cassetto: costruire una restomod, restaurando e modernizzando un'auto classica come la Maserati 3200 GT. Con una sorta di licenza poetica, Trussardi ridisegnerà e rielaborerà alcuni aspetti del veicolo, mantenendo sempre inalterata sua innata eleganza. Prodotto da Drive Experience per Discovery Italia, il progetto è stato sviluppato nella Motor Valley dell'Emilia Romagna, distretto industriale specializzato nella produzione di supercar e moto ad alte performance, vero e proprio paradiso per gli appassionati del settore in Italia e nel mondo.

Chi è Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi è un imprenditore italiano, alla guida della famosa casa di moda che porta il suo nome - fondata dal nonno Dante nel 1913 - di cui è amministratore delegato. Dal 2014 al 2022 è stato sposato con Michelle Hunziker.

Dove vedere la finale stasera in tv e streaming (domenica 13 febbraio)

La seconda parte di MV 3200 C - Un mito amplificato di Tomaso Trussardi è in onda stasera su Motor Trend (canale 59 del digitale terrestre) a partire dalle 22:15, ed è disponibile in streaming on demand sulla piattaforma discovery+.