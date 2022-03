Tommaso Paradiso si racconta a VH1 Storytellers: un quadro intimo del cantante

Tommaso Paradiso è l’ospite di stasera a VH1 Storytellers. L’ex leader dei The Giornalisti, autore di successi come “Completamente” e “Riccione”, presenterà il suo primo disco da solista, raccontando le canzoni che lo compongono in una serata casalinga e intima, in cui suonerà in acustico anche alcune delle sue hit più famose.

L’appuntamento è su VH1 (canale 167) a partire dalle 19:00.

Tommaso Paradiso a VH1 Storytellers

"È sempre un'emozione tornare sul palco soprattutto in una veste così particolare. Ho potuto raccontare le canzoni, le storie e gli aneddoti che mi hanno portato a scriverle. Le ho raccontate come se le raccontassi a un amico. E il mio nuovo disco, Space Cowboy, vorrei che avesse questo valore anche per il pubblico: un disco amico in cui rifugiarsi". Space Cowboy è il nuovo album di Tommaso Paradiso, uscito lo scorso 4 marzo per Island Records. Al teatro di Villa Torlonia a Roma, il cantante racconterà la storia del suo disco, dalla nascita delle canzoni alle emozioni che vuole trasmettere, il tutto in un ambiente intimo che ci farà vedere l’artista sotto una nuova luce, più personale e umana. Tommaso suonerà in acustico anche una selezione di brani di Space Cowboy, unita ad alcuni grandi successi della sua carriera.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 13 marzo)

VH1 Storytellers con Tommaso Paradiso andrà in onda oggi alle 19:00 su VH1 (canale 167 del digitale terrestre e Sky canale 715). Seguirà Best of Tommaso Paradiso, un’ora di rotazione musicale con i suoi migliori video. Lo show andrà in onda anche su Pluto TV lunedì 14 marzo in prima serata.