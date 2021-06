Caos nel backstage di Battiti Live: insultano Tommaso Stanzani, lui replica. Interviene Zorzi

Fuga d'amore a Otranto per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Un po' per vita privata e un po' per impegni professionali. Mentre infatti il giovane ballerino di Amici si trova qui poiché è uno dei volti dello show Battiti Live, condotto su Rai Uno da Elisabetta Gregoraci in diretta dalla cittadina pugliese, l'influencer ha raggiunto la sua dolce metà per godersi qualche giorno di relax lontano da Milano. Ed è qui che è andato in scena un siparietto di cattivo gusto che ha visto coinvolto Stanzani, e più precisamente nel backstage.

L'insulto omofobo e il messaggio di Zorzi

Già perché in un video pubblicato su Instagram da Zorzi, viene inquadrato Stanzani intento a ballare dietro le quinte della trasmissione: mentre lui si scatena, si sente arrivare da lontano un insulto omofobo. La coppia non si è accorta subito di quanto accaduto, ma a sottolinearlo sono stati i follower di entrambi, tanto che di lì a poco è arrivata la replica del diretto interessato.

"Quel video - ha risposto Stanzani - è fantastico perché è la dimostrazione che mentre mi veniva rivolto quel commento io continuavo a ballare, a ridere e a fregarmene. La miglior cosa quando si ha a che fare con persone ignoranti è vestirsi del sorriso migliore e far vedere che si sta bene. Sono loro che devono stare male. Io non mi permetto di insultare persone che non conosco e questo a prescindere dall’orientamento sessuale".

Nel frattempo, attraverso il suo popolarissimo profilo Twitter, Zorzi dedicava alla sua dolce metà un tenero messaggio: "Sei bravissimo e sono qua a fare il tifo per te. I tuoi successi sono i miei. Sei puro. #TommasoStanzani #tzvip", si legge.

La love story tra Zorzi e Stanzani

Ma come sta vivendo Stanzani, neo diplomato ed appena 19enne, il vortice di pettegolezzi attorno alla sua love story con il (chiacchieratissimo) vincitore del Grande Fratello Vip? "Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti - ha dichiarato - Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso".