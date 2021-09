Tommaso Zorzi vs. Tale e Quale Show sulla polemica blackface

24 ore al via di Tale e Quale Show ed è già polemica. Nel corso della conferenza stampa di presentazione Carlo Conti ha affrontato il tema "blackface", dagli autori 'aggirato' grazie alla partecipazione al programma di Deborah Johnson, figlia di Wess Johnson: "Da parte dell'azienda c'era l'indicazione di non fare più i cantanti di colore", ha confermato Conti. "A me sembrava una grande ingiustizia e un modo per ghettizzare un genere musicale e tanti artisti. Allora mi sono detto: 'Non possiamo prendere una persona bianca per interpretare una persona di colore? Bene, prendiamo una bravissima cantante di colore, che è più chiara di me tra l'altro, e interpreterà tutti i cantanti di colore. E non solo. Sperando poi non si faccia polemica sul whiteface".

Zorzi vs. Conti

Parole che hanno diviso il web, con Tommaso Zorzi in prima linea nel puntare il dito contro Tale e Quale Show il suo conduttore. L'ultimo vincitore del GF Vip, fresco giudice/conduttore di Drag Race Italia, ha ricordato come il blackface sia "un trucco storicamente associato al razzismo e agli stereotipi razzisti". "Ma nulla vieta a un “non-nero” di interpretare un “nero”, semplicemente può farlo rimanendo bianco", ha cinguettato Zorzi, criticando aspramente il programma Rai. "Prendere un concorrente apposta per imitare i cantanti afroamericani è quasi peggio".

Cosa è il BlackFace

Il blackface è uno stile di trucco teatrale, diffuso nel XIX secolo, che consiste nel truccarsi in modo marcatamente non realistico per assumere le sembianze stilizzate e stereotipate di una persona nera. Martin Luther King ne denunciò i preconcetti razzisti e denigratori negli anni sessanta. Negli ultimi anni Tale e Quale Show è stato più volte accusato di "blackface", con Ghali offeso da un'imitazione firmata Sergio Muniz nel 2020. Successivamente, la Rai ha detto stop al blackface in tutti i suoi programmi.

Imitazioni 1a serata Tale e Quale Show 2021

Stefania Orlando – Lady Gaga

Alba Parietti – Loredana Berté

Francesca Alotta – Emma

Federica Nargi – Elettra Lamborghini

Simone Montedoro – Francesco De Gregori

Biagio Izzo – Caterina Valenti in Bongo Cha Cha Cha

Pierpaolo Pretelli – Ricky Martin

Gemelli di Guidonia – Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro

Deborah Johnson – Donna Summer

Dennis Fantina – Eros Ramazzotti