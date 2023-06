"Tommaso Zorzi verso Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Nove"

Lavori in corso per il nuovo Che Tempo Che Fa che dalla prossima stagione televisiva sbarcherà su Nove con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e tutta la squadra autoriale fino a maggio scorso impegnata dietro le quinte della Rai. Archiviate le polemiche per il passaggio a Discovery che ha segnato la fine della lunga collaborazione tra il conduttore e la tv pubblica, ora è tempo di pensare al possibile assetto del programma, sostanzialmente uguale a quello andato in onda fino a qualche mese fa, ma con qualche elemento di novità nel cast.

Stando a quanto riportato da TvBlog, Fabio Fazio starebbe "aggiornando" la squadra dei personaggi presenti nel suo nuovo programma. Così, ai volti già noti di Nino Frassica, Teo Teocoli, Massimo Lopez, Tullio Solenghi dovrebbe aggiungersi anche quello di Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista, da tempo nel team di Discovery in quanto giurato di Drag Race Italia e conduttore di Tailor Made – Chi ha la stoffa?, in onda proprio su Nove. Inoltre, Zorzi e Fazio condividono lo stesso agente, Beppe Caschetto, elemento che renderebbe ancora più agile la collaborazione. Al momento non c'è ancora nessuna certezza, ma tutto potrebbe essere definito il prossimo 13 luglio con la presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery.

Come sarà Che Tempo Che Fa su Nove

Su Nove Che Tempo Che Fa non dovrebbe subire drastici cambiamenti. La squadra di autori e collaboratori resta la stessa, come confermata è anche la presenza di Monica Tellini che da anni si occupa di reclutare ospiti (soprattutto internazionali). Qualche novità dovrebbe arrivare dal punto di vista dello studio, con colori, loghi e luci che potrebbero cambiare per dare una ventata di novità all'impianto del programma traslocato su una nuova rete.