"Tommaso Zorzi condurrà un programma tutto suo in prima serata"

Non si arresta la scalata verso vetta della popolarità televisiva di Tommaso Zorzi, anzi. Da quando a settembre scorso è entrato nella Casa del GF Vip, il nome dell’influencer circola in ogni ambiente quale auspicio di successo e la sua presenza richiesta come ingrediente fondamentale per garantire la visibilità di qualsiasi contesto, forte di un seguito di 1,8 milioni di follower.

Ospite al Maurizio Costanzo Show, presenza fissa del nuovo programma quotidiano ‘Facciamo finta che’ su R101, opinionista dell’Isola dei Famosi, conduttore del ‘Punto Z’ su Mediaset Play: al momento, questi sono gli impegni lavorativi di Zorzi in ambito Mediaset, lista che adesso pare allungarsi anche con l’ennesimo colpaccio, il più importante, che – se confermato – lo pone di diritto nella rosa dei nuovi giovani personaggi su cui Mediaset scommette di più.

Il nuovo programma condotto da Tommaso Zorzi su Italia Uno

La notizia è stata raccontata dal giornalista Santo Pirrotta nello spazio del programma ‘Ogni Mattina’ dedicato al gossip. “Tommaso Zorzi realizza un sogno” ha spiegato il giornalista, svelando il progetto di Italia Uno che al promettente conduttore intende riservare un talk show in prima serata. L’intento è quello di fare avvicinare le nuove generazioni alla rete Mediaset tradizionalmente concepita per il pubblico più giovane, obiettivo che si punta a raggiungere proprio attraverso Tommaso Zorzi. L’influencer, oltre a condurre il programma, lo produrrà anche, avendo una casa di produzione insieme a Leonardo Bongiorno, figlio del grande Mike. Nessun ulteriore dettaglio trapela ancora sul progetto a cui il diretto interessato non ha ancora fatto cenno, ma di certo le notizie ufficiali non mancheranno, per la gioia dei fan che crescono di pari passo con la sua visibilità.