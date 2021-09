Furia Tommaso Zorzi: "Diffusa mia foto delle parti intime, è il Far West"

Un lungo sfogo social. Tommaso Zorzi ha denunciato su Instagram Stories quanto capitatogli, con una sua foto molto intima pubblicata da un account Twitter. "È vergognoso che dato l’apporto, il tempo e il peso che hanno i social network nel mondo, specialmente tra i giovani, non ci sia una c***o di attenzione, di regolamentazione, un modo per poter perseguire quella gente che non agisce in maniera corretta", ha tuonato l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo social

"È il Far West. Siamo in mano a nessuno. Vale tutto. Chiunque si può svegliare la mattina e, da remoto, può creare un danno". Zorzi ha raccontato la propria esperienza personale, con un profilo Twitter che ha spammato una vecchia foto del suo organo genitale. "E lo poteva fare!", ha sottolineato l'influencer, da mesi felicemente fidanzato con il ballerino Tommaso Stanzani. "Twitter ha chiuso gli uffici in Italia, puoi solo segnalare dall'app e non succede un ca**o. Ed è vergognosa questa roba perché si creano danni psicologici. Pensate se questa foto arrivava ai giornali. E’ allucinante!”, ha proseguito Zorzi, che ha ricordato i mezzi a disposizione per potersi difendere da chiunque diffonda foto private altrui.

"Pagare un avvocato, fare causa, la polizia postale, iniziare un iter infinito, perdi soldi, tempo, salute, buon umore dietro a gente che è legittimata a fare 'ste robe". Leoni da tastiera che dovrebbero rivolgersi ad uno specialista, ha precisato Tommaso, "e farsi curare. Perché c'è un problema alla base che non si risolve agendo in malafede nei confronti di qualcuno che non si conosce. Io sono stufo, inca**ato nero".